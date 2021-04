Henk Fraser: 'Deroy Duarte had bij Sparta moeten blijven'

Deroy Duarte is bezig aan zijn laatste maanden bij Sparta. De middenvelder heeft een aflopende verbintenis en is toe aan een nieuwe uitdaging. Om die reden sloeg hij meerdere aanbiedingen van Sparta af.

"Ik zit hier nu vijf jaar en ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ik wil graag een stap maken, en of dat in Nederland of in het buitenland is, gaan we komende zomer zien", vertelt Duarte, die nog geen concrete aanbiedingen heeft gehad.

Trainer Henk Fraser betreurt het vertrek van Duarte bij Sparta. "Deroy had bij Sparta moeten blijven, om zijn kwaliteiten verder te ontwikkelen. Ik respecteer zijn keuze, maar heb altijd wel het gevoel gehad dat hij beter zou kunnen."

Niet kunnen raken

Duarte is nooit een onomstreden basisspeler geweest bij Sparta. Dat neemt Fraser ook zichzelf kwalijk. "Het blijft de verantwoording van de speler zelf, maar ik heb hem niet kunnen raken. Bij veel spelers lukt dat wel, bij hem niet. En ik vind dat Sparta Deroy te snel talent heeft genoemd. Dat geeft druk."

De middenvelder hoopt in zijn laatste periode bij Sparta nog op speeltijd, maar ook hij weet hoe het werkt in de voetballerij. "Ik laat aan de trainer zien dat hij op mij kan bouwen, dat ik belangrijk kan zijn voor het team. Maar het kan meespelen dat ik vertrek, die afweging maakt de trainer."

Duarte zit de laatste maanden vooral op de bank bij Sparta. "Het is een wisselvallig jaar, voor de winterstop zat ik beter in mijn vel. Ik heb goede momenten gehad, maar ik kan beter. Dat kan ik alleen mezelf verwijten."

PEC Zwolle

Zaterdag speelt Sparta tegen PEC Zwolle. Fraser mist tegen de nummer dertien van de eredivisie alleen Bart Vriends. Hij is geblesseerd. Het duel op het Kasteel begint zaterdag om 21:00 uur.