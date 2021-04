Het Limburgse 'Niet Rotterdam' is schuilplek voor Rotterdamse klimaatvluchtelingen

"Al die vragen, dat is precies waarom het zo gedaan hebben, om die discussie los te weken", legt Jonas uit. "Je moet af en toe mensen een beetje boos maken", zegt Dorine. "Maar elk gesprek dat we hierover hebben, is super gepassioneerd."

Wat is Niet Rotterdam ?

Het plaatsje Niet Rotterdam is een on-officiële plek in Noord-Limburg en heeft alles met het echte Rotterdam te maken. Want over veertig jaar zouden Rotterdammers wel eens deze veilige plek nodig kunnen hebben, als ze moeten vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering in hun stad. Rotterdammers zouden dan eenvoudig de bus naar Niet Rotterdam kunnen nemen.

Kijk hieronder naar de reportage over Niet Rotterdam. De tekst gaat verder onder de video:

De bedenkers van Niet Rotterdam maakten hun idee tastbaar door in de Limburgse gemeente Beesel ook echt een stuk grond te kopen. Het 5300 vierkante meter grote lapje Limburgs land, dat zich vlakbij de Duitse grens bevindt, ligt dertig meter boven NAP, dus overstromingsproof.

Aandeelhouder

Via de website van het Nieuwe Fundament kunnen Rotterdammers voor elk bedrag aandeelhouder worden van Niet Rotterdam. Het duo stelt dat Niet Rotterdam vooral belangrijk is voor Rotterdammers, die geen geld hebben om maatregelen te nemen tegen de effecten van klimaatverandering zoals zeespiegelstijging en extreme hitte in de stad.

Geen grap

Het initiatief van Jonas en Dorine lijkt een grap, maar de makers zijn in hun bedoeling bloedserieus.

"De 'bloedserieusheid' hiervan zit er in dat als we nu niet veranderen, dan is dit Niet Rotterdam straks misschien wel nodig," zegt Jonas. "Eigenlijk willen we dit helemaal niet. We willen Rotterdam veranderen. Je kunt natuurlijk oneindig de dijken gaan verhogen. Dan moet je dat wél doen. "

Jonas denkt dat de klimaatverandering alleen nog maar erger wordt. "Dit gaat om zulke ingrijpende veranderingen in Rotterdam. We moeten vandaag beginnen om 2060 op een veilige manier te halen", vertelt hij.

Voorlopig is Niet Rotterdam een ruig stukje bos. Er zijn plannen voor een wandelpad en er wordt gewerkt aan de eerste 2,5 uur durende busrit van Rotterdam naar Niet Rotterdam.