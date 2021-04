Songfestival mét publiek is een 'enorme opsteker' voor Ahoy

Het nieuws dat er publiek welkom is tijdens het Eurovisie Songfestival, klinkt ook Jolanda Jansen als muziek in de oren. De directeur van Rotterdam Ahoy mag in haar evenementenhal in mei 3500 toeschouwers per show ontvangen. "We zijn heel erg blij", zegt Jansen.

Zo wordt de vijftigste verjaardag van Ahoy toch nog kleur gegeven. Met nog vijftig dagen te gaan tot het Eurovisie Songfestival, heeft Ahoy nu iets moois om naar uit te zien. "Het feit is nu dat we het maximale eruit gaan halen en de energie van het publiek in de zaal gaan voelen. Daar worden we heel erg blij van", vertelt Jansen.

Vanwege het coronavirus moesten evenementen in de hal worden geschrapt of zonder publiek worden afgewerkt. Nu er meer fieldlab-experimenten komen, waaronder het Eurovisie Songfestival, krijgt Ahoy steeds meer perspectief. "We hebben de hoop, de verwachting en het realisme dat we in de zomer weer kunnen gaan draaien. Daar helpt deze ontwikkeling enorm bij. Het is zo'n opsteker!"

Het Songfestival wordt één van de eerste live-evenementen in Nederland tijdens de coronacrisis. "Het zal de artiesten straks ook wat meer energie geven", denkt Jansen. "Wij zien hier ontzettend naar uit."