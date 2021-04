Dick Advocaat over coronageval en afwezigen bij Feyenoord: 'Dit hakt er wel in'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat mist zondag tegen Fortuna Sittard de nodige spelers. Eén speler is positief getest op corona, drie ploeggenoten gaan in quarantaine. En wellicht blijft het daar niet bij.

Vrijdagochtend is de selectie getest, uiterlijk zaterdagochtend wordt de uitslag verwacht. "Er kunnen er dus nog meer bijkomen", zegt Advocaat, die geen namen mag noemen. "Maar dit hakt er wel aardig in."

Bovendien mist Advocaat zondag ook nog Nicolai Jørgensen, die vrijdag naar het ziekenhuis ging met enkelklachten. "Het is verder afwachten wie er beschikbaar zijn."

Gesprekken

Advocaat zegt dat hij goede gesprekken heeft gevoerd met de spelers tijdens de interlandbreak over het 1-1 gelijke spel tegen FC Emmen. "Die individuele gesprekken zijn positief geweest", vindt hij.

Donkere wolken pakten zich samen boven de Kuip na dat beschamende gelijkspel tegen FC Emmen, vooral over de niet nagekomen afspraken in het veld. "De belangen zijn bekend, als je het niet voor jezelf doet, doe het dan voor Feyenoord. De spelers moeten ervan doordrongen zijn waar het om gaat. We moeten Europees voetbal halen."

Steven Berghuis

Advocaat verwacht zondag ook een scherpe Steven Berghuis. "Hij heeft het geweldig gedaan bij het Nederlands elftal, met twee goals. Dat gevoel neemt hij mee naar Feyenoord.

Feyenoord - Fortuna Sittard begint zondag om 12:15 uur. Dat duel is live te volgen op Radio Rijnmond. Dennis van Eersel en Sinclair Bischop doen verslag.