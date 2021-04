Haven vreest voor stakingen bij sjorders: 'We slaan een pleefiguur als dit wordt verstoord'

De Rotterdamse haven houdt haar hart vast, nu vakbond FNV Havens met acties dreigt. De vakbond eist een betere cao voor de sjorders: de mannen die containers vastzetten. De timing is ongelukkig, net nu er een inhaalslag gemaakt moet worden na de blokkade in het Suezkanaal.

Als de onderhandelingen over de cao spaak lopen, komt de afhandeling van de bijna zestig containerschepen die onderweg zijn naar Rotterdam in gevaar. "Ik zou het vreselijk vinden als dit moment gebruikt of misbruikt wordt om een sociaal vraagstuk op te lossen", aldus directeur Bas Jansen van Deltalinqs, namens de ondernemers in de Rotterdamse haven.

Ook voorzitter Steven Lak van de Logistiek Alliantie hoopt dat vakorganisaties en werkgevers verstandig genoeg zijn om dit conflict in deze tijd te laten escaleren. Hoewel hij begrip heeft voor de aanleiding. "We zijn voorstander van regelingen voor werknemers die zwaar werk moeten doen, bijvoorbeeld in de haven, dat zij eerder eruit kunnen stappen", zegt Lak.

Steven Lak gaat in op de dreiging tot stakingen. De tekst gaat verder onder de video:

Staaldraad

Sjorders zetten containers vast met klemmen, spanners, stangen, sjorbanden en staaldraad. Zonder sjorders mogen containerschepen van meer dan 170 meter Rotterdam hun vracht niet laden en lossen.

In de Rotterdamse haven werken 650 sjorders bij twee bedrijven: Matrans Marine Services en International Lashing Services (ILS). Zij zijn in 2018 gefuseerd en verwerken samen 5,5 miljoen containers per jaar bij ECT en APM Terminals op de Maasvlakte.

Het vak wordt gezien als één van de gevaarlijkste en zwaarste beroepen in de Rotterdamse haven. Volgens bondsbestuurder Niek Stam is het werk niet alleen fysiek zwaar, maar ook door de arbeidsomstandigheden pittig: sjorders werken in ploegendienst en worden zeven dagen in de week, 24 uur per dag ingezet.

Hitte en kou

FNV eist een loonsverhoging, maar wil ook dat werknemers van sjorbedrijven al op hun 65ste met vervroegd pensioen kunnen.

"Toen er nog sjorders in dienst van ECT waren, gingen ze al voor hun zestigste jaar met pensioen. Bij Matrans zijn nu sommigen bijna 65 jaar. Maar dit werk kun je niet na je 65e blijven doen. Werken in hitte en kou, met zware kabels en bij nacht en ontij: dat is slopend voor je lijf. Er zijn al jongens die niet eens meer een deur kunnen opendoen met hun handen", zegt bondsbestuurder Stam.

Tegenwoordig kunnen sjorders tijdens hun dienst ook nauwelijks op adem komen, omdat de schepen volgens Stam steeds groter worden. "Dat betekent meer werk met hetzelfde aantal sjorders. Vroeger stonden er achttien containers op rij aan boord. Nu zijn het er 24. Als je een rij containers hebt afgehandeld, heeft de geautomatiseerde kadekraan de volgende rij er alweer opgezet."

FNV Havens wil dat de sjorders in aanmerking komen voor een nieuwe regeling voor zware beroepen, waardoor ze drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen kunnen. Stam heeft in februari al een brief aan minister Wouter Koolmees gestuurd om de regels voor vervroegd pensioen aan te passen. Tot op heden is daar nog geen reactie op terug gekomen.

Winst

Als Koolmees akkoord gaat, dan moeten de werkgevers eenmalig een boetebedrag betalen om het gemiste salaris te overbruggen. De bond wil daarbovenop ook dat de pensioenpremie van de sjorders drie jaar lang door de werkgevers wordt doorbetaald. "De rederijen maken tegenwoordig voldoende winst door de hoge containertarieven. Die extra kosten kunnen ze makkelijk voor hun rekening nemen", zegt Stam.

De bonden zitten op 6 en 8 april weer om de tafel met de werkgevers. Gestaakt zal er in die week nog niet worden, verzekert Stam. Maar als de gesprekken verkeerd aflopen en het stil blijft vanuit Den Haag, dan komt staking wel in beeld. "Die boete is een criminele belasting, alleen maar in het leven geroepen om vervroegd uittreden te ontmoedigen."

Volgens de bestuurder hebben alle havenarbeiders die in ploegendienst werken last van de pensioenregeling. "Ook bij ECT, EMO, ECV, EBS en de RoRo-bedrijven. En ook werknemers in de zorg, bij de brandweer en in het transport. Het is toch van de gekke dat ik de enige ben die zich hier hard voor maakt. Dan ben ik weer die zeikerd, maar ik kom gewoon op voor die gasten."

Pleefiguur

Bas Jansen (Deltalinqs) hoopt dat de partijen er samen uitkomen en het belang voor de hele haven voorop stellen. "We kunnen nu het verschil maken. We slaan internationaal echt een pleefiguur als dit verstoord wordt door arbeidsonrust."

Ook directeur Jan Overdevest van de Waalhavengroup noemt het 'niet chique' als er in deze drukke periode gestaakt gaat worden. "Ik heb altijd respect voor medewerkers die betere arbeidsvoorwaarden willen, maar niet als zij hun eigen werkgelegenheid op het spel zetten en niet over de ruggen van andere Nederlanders die op spullen zitten te wachten. Iedereen moet nu zijn steentje bijdragen. Als de grote toestroom straks achter de rug is, wordt het weer tijd voor onderhandelingen."