Historisch druk bij Vreeken's Zaden: 'Mensen vinden troost in hun tuin'

Vreeken's Zaden in Dordrecht beleeft momenteel ongekende tijden. Nooit eerder was het zo druk in de 96-jarige historie van de winkel aan de Voorstraat. Ton Vreeken dacht zich goed te hebben voorbereid op een drukke lente, maar komt handen, voeten en zaden tekort. "We zijn uit pure noodzaak gestopt met reclame maken."

Lachend zegt Vreeken geen interviews af te nemen bij zijn klanten, maar hij kan de reden van de enorme vraag naar zaaigoed wel raden. "Corona. Mensen hebben extra tijd, minder om de deur voor uit te gaan en willen lekker aan de slag met hun tuin. Om met mooie bloemen en gewassen daar echt iets prachtigs van maken."

Voicemail uit

Wie Vreeken belt, krijgt tijdelijk meteen de voicemail. "Wegens enorme drukte gebruiken we alleen de mail nog als communicatiekanaal. We hopen u snel weer te spreken in rustiger tijden", zegt het bandje. Voor de winkel staat regelmatig een rij wachtenden. De pakketjes vliegen de deur uit, tussen de honderden en honderden soort zaadzakjes zijn er nu opvallend veel lege plekken.

Tekst verder onder de foto



"Ik dacht dat we ons goed hadden voorbereid", zegt Vreeken. "Tijdens vorig voorjaar explodeerde het ook al. We hebben daarom extra ingeslagen. Maar het blijkt regelmatig te weinig geweest. Al in januari wist ik niet wat ik meemaakte, zoveel orders die we binnenkregen. We maakten ons daar echt zorgen over: hoe krijgen we dit ooit weg?"

Bekende letters

Ton Vreeken nam de bekende zaadhandel onder de Grote Kerk van Dordrecht over van zijn vader Wim, die op zijn beurt het stokje weer overnam van opa Kees, die de winkel in 1926 startte. De welbekende letters ("geen bestaand lettertype", zegt Ton Vreeken daarover) stammen van net voor de oorlog. Bijna iedere tuinliefhebber kent Vreeken's Zaden wel. Maar zoveel als nu verkochten ze er nooit.

Tekst gaat verder onder de foto



"Neem hier de pepers", zegt Ton Vreeken. "Die kun je al vroeg zaaien en worden dus ook al flink verkocht. Soms kunnen we klanten helpen aan een alternatief als de gewenste peper is uitverkocht. Zo proberen we toch iedereen te voorzien."

Troost

Om de zaden in te slaan, is het soms ook behoorlijk 'knokken'. "Een leverancier bij wie ik een heel grote order had gedaan, heb ik een grote doos koeken gestuurd. Dat hielp, hij ging voor me aan de slag", zegt Vreeken met een vrolijk gezicht. Hij moet creatief zijn, wil hij maar zeggen.

Tekst gaat verder onder de foto



Het zou zomaar wel eens een heel kleurrijke, bloemige en smaakvolle lente kunnen worden met al die nieuwe bloemen, fruit en groente. "We hopen het. Mensen mailen ons dat ook: ik heb weer zo genoten van mijn tuin. Dat is toch ook de plek waar mensen in deze tijd troost kunnen vinden."