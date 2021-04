Hugo Borst in FC Rijnmond over trainersrol Advocaat bij Feyenoord: 'Ik snap niet dat Dick het nog doet'

Borst doelt onder meer op de gemaakte afspraken die spelers van Feyenoord in wedstrijden niet nakomen. Ook in het laatste duel met FC Emmen weer (1-1). Advocaat probeert vooral de vrede te bewaren. "Gaan de spelers nu doen wat de trainer wil of wat ze zelf willen? Er is altijd verdeeldheid", aldus de Rotterdammer.

"Maar de club is eigenlijk al sinds de jaren zeventig verdeeld. Ga je nu een organogram maken van Feyenoord, dan deugt alleen de vrouwentak", knikt Borst naar Manon Melis, coördinator vrouwenvoetbal Feyenoord.

Eredivisie vrouwen

De Rotterdamse club gaat komend seizoen namelijk meedoen aan de eredivisie voor vrouwen. "Daar hebben we best hard voor moeten knokken", zegt Melis. "Maar als je nu niet instapt verlies je heel wat spelers die je zelf sinds 2017 hebt opgeleid. We moeten de verwachtingen temperen, maar met jonge talentvolle spelers kan je ver komen."

'De Coolsingel bleef Leeg'

Er komt een heruitgave van het boek 'De Coolsingel bleef leeg' van Hugo Borst. Een kwarteeuw geleden schreef de journalist dat boek over het turbulente seizoen 95/96 van Feyenoord. "Na 25 jaar dachten we: we doen het nog een keertje. Kunnen mensen lezen over dat bizarre seizoen."

En Borst constateert dat er eigenlijk in al die jaren weinig veranderd is. "Ik vrees dat de historie heeft uitgewezen dat de club niet goed wordt geleid. Er is altijd ruzie, altijd gedonder. Het is zo'n prachtige club, er is geen club in Nederland die zo religieus wordt beleefd. Die mensen verdienen een goede oplossing", doelt Borst ook op het gesteggel rond het nieuwe stadion."