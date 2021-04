Zwembad De Doetsekom in nieuw jasje gestoken: 'Dit is het Tropicana van Giessenburg!'

Het openluchtbad van Giessenburg heeft een flinke opknapbeurt gehad. Met een nieuw verenigingsgebouw, een ligweide met tropische parasols, beachvolleybalvelden en een glimmende familieglijbaan zijn ze klaar voor de toekomst. En dat kan, omdat bijna alle verenigingen uit het dorp er nu te vinden zijn. "Wat we voor elkaar hebben gekregen, is heel erg bijzonder!"

De Doetsekom is een echt dorpszwembad met een belangrijke rol in de regio. Het zwembad bestaat al een halve eeuw en was toe aan een kostbare opknapbeurt. Met beperkte inkomsten, zeker in coronatijd, is zo'n verbouwing een enorme opgave. Toch is het gelukt, door krachten te bundelen.

Jongerenclub De Halte, volleybalvereniging Vridos, fietsclub de Oranje Brigade en muziekvereniging Da Capo hebben nu allemaal hun vaste stek in het nieuwe verenigingsgebouw bij het zwembad. Dankzij deze samenwerking en steun vanuit de gemeente Molenlanden is het De Doetsekom gelukt om de verbouwing rond te krijgen.

"Dit is zo belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp. Je moet je voorzieningen op peil houden. Zodat mensen volop kunnen genieten in hun eigen dorp!", zegt vrijwilliger Kees Commijs. "Maar ook mensen buiten het dorp zijn welkom!"

"Het is gewoon echt een paradijsje", zegt badjuf Mary van der Plas trots. "Het is bijzonder dat we dit als dorp gerealiseerd hebben." Ook vrijwilliger Mariëlle de Bruijn is erg blij met het resultaat van hard werken door iedereen. "We hebben nu veel faciliteiten, activiteiten en er is straks weer van alles te doen!"

Het zwembad gaat zaterdag officieel open. Iedereen kan vanaf dat moment komen zwemmen, mits ze digitaal een plekje reserveren. Het zwembad gaat voortaan zes maanden per jaar open.