Vrouw, kind, hondje en twee agenten ademen rook in bij brand portiekflat, vier mensen naar het ziekenhuis

Twee politieagenten hebben een vrouw en een 4-jarig kind vrijdag uit een brandende portiekflat gehaald. Even na 18:00 uur brak brand uit in een appartement op de tweede verdieping van een flat aan de Schilperoortstraat in Oud-Charlois.

De slachtoffers waren in het appartement toen er brand uitbrak. Twee politieagenten zijn naar binnen gegaan en hebben ze geholpen om naar buiten te komen. Slachtoffers en agenten hebben allemaal rook ingeademd. Er was ook een hondje binnen, dat is door medewerkers van de Dierenambulance nagekeken. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis nagekeken.

De brand was al snel weer meester, de oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.