Reders mogen bewapende beveiligers mee op zee nemen, maar wel onder voorwaarden

Een van die voorwaarden is dat het voorlopig alleen mag in de Golf van Aden, tussen Jemen en Somalië in. Niet in de Golf van Guinee aan de westkant van het Afrikaanse continent, waar nu de meeste aanvallen en gijzelingen plaatsvinden, volgens Annet Koster, directeur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Rederijen. Laatst nog kaapten piraten daar een schip van een rederij uit Barendrecht. De piraten gijzelden een deel van de bemanning.

Gepast feestje

Toch is het volgens Koster een belangrijke stap, er wordt al twaalf jaar gewerkt aan een wet om gewapende beveiliging aan boord te mogen hebben. "We hebben een klein en gepast feestje gevierd. Er wordt nu gestreefd naar 1 januari 2022, we moeten het nog wel voor elkaar zien te krijgen."

Het wetsvoorstel, eigenlijk een wijziging van een eerdere wet, moet nog opnieuw door de Tweede Kamer én de Eerste Kamer worden goedgekeurd, maar een eerdere versie van de wet haalde het al in 2019.

Strenge voorwaarden

Het is ingewikkeld, omdat de zogenaamde zwaardmacht bij de overheid ligt. Dat betekent dat alleen de Nederlandse overheid geweld mag gebruiken. Denk aan de politie of het leger. Particuliere beveiligers mogen dat niet, maar met deze wet in een uitzonderlijk geval dus wel.

Daarom zijn er strenge voorwaarden, en dat kan Koster helemaal begrijpen. "Dat steunen wij van harte. De wet is er met name op gericht om de kapitein en de reder te beschermen in geval er bijvoorbeeld wapens gebruikt moeten worden."

Preventieve werking

Het geweld moet altijd proportioneel zijn, dat wil zeggen: passend bij de mate van dreiging. Dat geldt al voor beveiligers in Nederland, voor politieagenten en militairen. "Als er alleen een verdachte speedboot voorbij vaart, zullen ze niet gaan schieten. Pas als er daadwerkelijk een heel dreigende situatie ontstaat, zullen de beveiligers in actie komen", legt Koster uit.

De directeur van de KNVR ziet dat schepen die onder vlaggen varen van landen waar bewapende beveiliging al even is toegestaan een enorme preventieve werking hebben. "Het maakt de kans dat je slachtoffer wordt van piraten aanmerkelijk kleiner."