Tweede speler Feyenoord test positief op corona, vijf spelers ontbreken door virus tegen Fortuna

Uit de testronde van vrijdagochtend is bij Feyenoord een tweede coronabesmetting naar voren gekomen. Eerder deze week werd al een andere speler positief getest op het virus.

Daarbij gingen drie ploeggenoten, die langer dan 15 minuten in nauw contact waren geweest met deze speler, in quarantaine. In totaal mist Feyenoord nu dus vijf spelers tegen Fortuna Sittard door het coronavirus.

Het is de eerste keer sinds begin oktober dat spelers van Feyenoord positief testen op het virus. "Dit hakt er wel aardig in", vertelde Feyenoord-trainer Dick Advocaat vrijdagmiddag op de wekelijkse persconferentie.

Tekst gaat verder onder de video.



Feyenoord - Fortuna Sittard begint zondag om 12:15 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.