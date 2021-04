Nooit eerder zoveel besmettingen op Curaçao: 'Er zijn mensen dood in huis gevonden door gebrek aan zorg'

"Daar is een aantal verklaringen voor", zegt oud-Rotterdamse Coraline Kooistra van Stichting tegen Kindermishandeling op Curaçao.

Vooral de verkiezingen van afgelopen maart worden als 'superspread event' gezien. "Mensen hebben zich toen totaal niet aan de maatregelen gehouden.. Bijna alles vindt momenteel digitaal plaats, ik snap niet waarom de verkiezingen niet op een andere manier zijn georganiseerd", zegt Kooistra verbaasd.

Compleet uit de hand

Maar volgens haar spelen meer factoren een rol bij de toename van het aantal besmettingen op het eiland. "Mensen gaan bij familie op bezoek. Dat gebeurde vooral toen het even goed leek te gaan op het eiland. Er werden feestjes gehouden en mensen hielden geen afstand als ze gingen winkelen. Dat alles heeft geleid dat de situatie compleet uit de hand is gelopen", zegt Kooistra geëmotioneerd.

Het gevolg is dat de IC vol ligt en er geen plek meer is voor nieuwe patiënten. "Er zijn in de afgelopen dagen mensen dood in huis gevonden omdat ze geen familie hadden die voor ze kon zorgen en die ook niet naar het ziekenhuis konden."

Gedrag

Of de lockdown met een avondklok vanaf 19:00 uur iets gaat helpen? "Dat moet blijken. De straten zijn uitgestorven, maar je ziet ook dat mensen elkaar toch opzoeken", zegt de oud-Rotterdamse. Wij zitten in de huidige situatie door ons gedrag."

Met haar stichting helpt Kooistra arme gezinnen met voedselpakketten, maar ze zorgt ook voor het transport van medicijnen, helpt bij het opknappen van woningen en geeft langdurige hulp aan gezinnen die het alleen niet kunnen redden. "Sinds het begin van de crisis hebben wij 13.000 voedselpakketten uitgedeeld", zegt Kooistra. "Maar nog altijd zijn er velen die hulp nodig hebben en nergens terecht kunnen."

Diepe armoede

Volgens Kooistra richt de overheid zich vooral op tegoedbonnen voor arme gezinnen, maar er is zoveel meer nodig. "Mensen hebben ook kleding, medische hulp en in deze huidige crisis mentale hulp nodig. Daar heeft de overheid geen oog voor."

"We dachten even dat het beter zou worden. In het begin hadden mensen hoop. Inmiddels hebben veel mensen hun baan verloren en zijn er ook geen reserves meer. Het gevolg is dat ze in diepe armoede belanden."

Een grote chaos

Daar komt volgens haar bij dat het land alle grenzen heeft opengesteld voor migranten uit Venezuela. "Hoe kun je andere mensen opvangen als niet eens in staat bent om je eigen mensen te helpen?", zegt Kooistra. "Migranten hebben onderdak nodig, maar omdat er zoveel armoede is, belanden mensen in de prostitutie en vallen in handen van mensenhandelaren."

Kooistra noemt de situatie op het eiland triest. "Ik maak me zorgen. Ik heb het zelf ook moeilijk, want soms weet je niet hoe je de mensen moet helpen. Mensen zijn gefrustreerd, zitten constant op elkaars lip en dat zorgt voor meer huiselijk geweld. Het is één grote chaos."