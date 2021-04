Eerste divisie: FC Dordrecht zorgt voor enorme stunt bij De Graafschap; Excelsior vermaakt en scoort niet tegen Jong PSV

FC Dordrecht heeft vrijdagavond voor een daverende verrassing gezorgd in de eerste divisie. In Doetinchem werd De Graafschap, de nummer twee op de ranglijst, met maar liefst 0-3 verslagen. Feyenoord-huurling Naoufal Bannis zorgde voor twee van de drie Dordtse treffers. Het was na de nipte overwinning op Telstar de tweede zege van deze week voor FC Dordrecht.

De Graafschap - FC Dordrecht stond in het teken van de nog altijd niet opgeloste vijftien jaar oude zaak rond het pasgeboren kindje Sem Vijverberg, dat in 2006 om het leven werd gebracht en in een vijver in Doetinchem werd gevonden. Het coldcaseteam van de politie doet inmiddels een ultieme poging de zaak op te lossen.

Op het veld beet Dordrecht prima van zich af tegen de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie. Sterker nog, de ploeg van trainer Jan Zoutman ging in Doetinchem rusten met een voorsprong. Nadat Naoufal Bannis na ruim een halfuur spelen al een grote kans had gemist vond collega Nikolas Agrafiotis kort daarna wél het doel. De spits schoot de bal van dichtbij binnen.

De Dordtse voorsprong kwam in het restant van de eerste helft niet meer in gevaar en werd een kleine tien minuten na rust zelfs groter. Na een goede steekbal van Richie Musaba schoot Bannis, die in de eerste helft dus nog naliet te scoren, de 0-2 langs De Graafschap-doelman Rody de Boer. Diezelfde Bannis zorgde nog geen tien minuten later, wederom op aangeven van Musaba, voor de 0-3. Een, in ieder geval met het oog op de ranglijst, bijzonder verrassende tussenstand.

En aan die tussenstand kwam in het restant van de wedstrijd geen verandering meer. De Graafschap, dat de wedstrijd door een rode kaart voor verdediger Ted van de Pavert moest voltooien met tien man, was niet bij machte het enorme verschil op de ranglijst enigszins te vertalen naar het veld en Dordt was via een kopbal van Kevin Jansen nog bijzonder dicht bij 0-4.

Door de verrassende zege in Doetinchem stijgt FC Dordrecht naar plek achttien op de ranglijst van de eerste divisie.

De Graafschap - FC Dordrecht 0-3 (0-1)

34' Nikolas Agrafiotis 0-1

54' Naoufal Bannis 0-2

62' Naoufal Bannis 0-3

83' ROOD: Ted van de Pavert (twee keer geel)

Opstelling FC Dordrecht: Van Herk; Hobbel, Aktas, Silva, Poll; Jansen, Ugur, Musaba (85' Amadin), Schuurman; Bannis, Agrafiotis (85' Suray)

Excelsior vermaakt niet

In een door motregen bedekt Van Donge & De Roo Stadion bood de eerste helft tussen Excelsior en Jong PSV weinig vermaak. De thuisploeg creëerde eigenlijk geen grote kansen en kwam via Elias Ómarsson, die terugkeerde in de basis bij de Rotterdammers, nog het dichtst in de buurt bij PSV-doelman Vincent Müller.

De grootste kans van de eerste helft was voor de bezoekers uit Eindhoven. Na een klein halfuurtje spelen zette Shurandy Sambo aanvaller Fode Fofana alleen voor Excelsior-doelman Alessandro Damen, maar de spits van Jong PSV schoof de bal uiteindelijk net naast de paal. Excelsior had het sowieso regelmatig lastig tegen de behendige voorhoede van de beloften uit Eindhoven.

De tweede helft toonde weinig verbetering in Rotterdam-Kralingen. De meeste dreiging kwam van de kant van Jong PSV en Excelsior kreeg het lange tijd niet voor elkaar kansen te creëren. Dat gebeurde eigenlijk pas ruim twintig minuten voor het einde, maar linksback Brandon Ormonde-Ottewill schoof de bal rakelings langs de verkeerde kant van de paal.

Tekst gaat verder onder de foto.



Een kwartier voor het einde kwam invaller Ahmad Mendes Moreira in de buurt van een treffer, maar zijn inzet werd door PSV-doelman Müller ternauwernood gered met de voet. De bezoekers uit Eindhoven kregen in het laatste kwartier nog een aantal grote mogelijkheden op een overwinning, maar gescoord werd er uiteindelijk niet in Kralingen.

Excelsior - Jong PSV 0-0 (0-0)

Opstelling Excelsior: Damen; Horemans (69' Mendes Moreira), Skogen, Wieffer, Van der Meer, Ormonde-Ottewill; Baas, Bruins, Niemeijer (78' El Hankouri); Ómarsson, Zwarts.