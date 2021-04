Met een paasbox wordt het paasdiner een eitje

Een box vol lekkernijen waardoor het paasontbijt, -lunch of -diner een luxe, maar ook makkelijk zelf in elkaar te zetten wordt. Veel Rotterdamse horecaondernemers proberen in te spelen op het paasweekend met wat nog wél mag en daar wordt goed op gereageerd. "Er zijn al honderdvijftig boxen besteld en ik verwacht dat er op het laatste moment nog wel meer bestellingen bij komen", vertelt chefkok Ron Hirt van Kaat Mossel.

Ron vertelt dat de horeca iedere feestdag met beide handen moet aangrijpen om zo toch nog voor wat omzet te zorgen. "We hebben een box gemaakt met seizoensproducten zoals asperges en aardbeien. Mensen moeten thuis nog even wat laatste dingetjes afmaken, maar verder is hij helemaal voorbereid", legt de chefkok uit.

"Ik denk dat mensen lekker ontlast willen worden met Pasen, mensen willen niet te lang in de keuken staan. Hiermee kunnen ze na een paar korte bereidingen al aan tafel", zegt Ron. Zelf hoef je dan thuis vaak het eten alleen nog maar op te warmen en mooi op te dienen, soms met behulp van een instructievideo.

Ook sterrenrestaurant Fred heeft een box samengesteld. Om ervoor te zorgen dat iedereen de gerechten hierin goed kan bereiden heeft chefkok Fred Mustert professionele video's opgenomen waarin hij stap voor stap laat zien wat er moet gebeuren.

"Mensen reageren ontzettend enthousiast. Omdat wij het goed voorbereid hebben, komen mensen naar ons toe: 'Kijk eens, ik kan ook mooie gerechtjes maken'. Dat is natuurlijk wel heel leuk", vindt Fred. In zijn keuken is het druk, er gaan de komende dagen ruim 400 boxen de deur uit en dat kunnen er nog meer worden.

Ook horeca-expert Gijsbregt Brouwer weet hoe populair de paasboxen zijn. Luister hieronder naar de tips die hij naast Fred en Kaat Mossel geeft, zoals de paasboxen van YOLO, Julia en Sappi: