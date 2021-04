Koopmans: 'Kans op overlijden aan AstraZeneca-vaccin net zo klein als geraakt worden door de bliksem'

Het risico dat je doodgaat na een prik met het coronavaccin van AstraZeneca is ongeveer net zo klein als dat je dodelijk wordt geraakt door de bliksem of na een aanval door een hond. Dat meldt viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC op Twitter.

Ze baseert zich op informatie van het Europees Medicijnen Agentschap (EMA) en statistieken uit de Verenigde Staten. In de VS komt ongeveer 1 op de 138 duizend mensen om het leven door de bliksem en circa 1 op 87 duizend mensen na een aanval door een hond. Circa 1 op de 6 mensen overlijdt door een hartaanval en 1 op de 7 aan kanker.

Voorlopig worden in Nederland mensen jonger dan 60 jaar uit voorzorg niet meer geprikt met het vaccin van AstraZeneca, omdat het in zeldzame gevallen zou kunnen leiden tot gevaarlijke vormen van trombose. Dat maakte demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdag bekend.

Er zijn gevallen bekend van longembolie (bloedpropjes in de longen). Een aantal mensen is na een prik met AstraZeneca overleden, maar het is nog niet bekend of er een oorzakelijk verband was.

Tempo coronavaccinaties neemt af

Het is maar de vraag of door het stoppen met AstraZeneca minder mensen overlijden. Doordat het tempo van de coronavaccinaties afneemt, bestaat mogelijk het risico dat meer mensen besmet raken en ernstig ziek worden door corona en daar eventueel aan doodgaan.