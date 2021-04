Anashya uit Maassluis ster in SIRE-campagne over kinderarmoede

Radiogesprek met Anashya Soemai over opgroeien in armoede

Anashya verhuisde van een koophuis in Rotterdam Zuid naar een flatje in Maassluis.

In de SIRE-campagne spelen drie kinderen die in armoede leven een hoofdrol.

Op radio en televisie zien en horen we kinderen praten over opgroeien in armoede. Het is een campagne van SIRE waarin kinderen de hoofdrol spelen. Filmsterretjes tegen wil en dank, want het is geen toeval dat ze acteren in de tv- en radiospotjes. Armoede bepaalt hun leven, al jaren lang. De 11-jarige Anashya uit Maassluis wil het taboe op kinderarmoede doorbreken: "Praat erover met elkaar."

Door met name de recente toeslagenaffaire bij de belastingdienst is het probleem van schulden en armoede in Nederland nog zichtbaarder geworden. Er wordt veel over gesproken in het nieuws en in de politiek, maar toch overheerst vaak nog schaamte bij betrokkenen om over schuldproblemen te praten. Niet bij de 11-jarige Anashya, die een hoofdrol speelt in campagne van de Stichting Ideële Reclame (SIRE). Ze is op radio en tv te horen en zien.

Toeslagenaffaire

In de korte filmpjes wordt geprobeerd het probleem bespreekbaar te maken voor jong en oud. Volgens SIRE groeit één op de dertien kinderen in Nederland in armoede op. Een schrikbarend getal als je beseft dat gemiddeld in iedere schoolklas dus twee kinderen zitten waarbij thuis de eindjes niet aan elkaar geknoopt kunnen worden. 'Laten we het dáár eens over hebben', luidt de slogan van SIRE.

Kijk hieronder naar het interview met de 11-jarige Anashya, die opgroeit in armoede. De tekst gaat verder onder de video:

De problemen ontstonden voor Anashya en haar familie ruim tien jaar geleden. De toeslagenaffaire was daar grotendeels debet aan. De schulden liepen snel op en door een falende bewindvoerder werden de financiële problemen alleen maar groter.

"Op een gegeven moment waren de schulden meer dan een ton en dan verlies je alle hoop", vertelt Natasja Dipai (32), de moeder van Anashya en haar twee jongere zusjes Ayisha en Aradhya. "Alles raakten we kwijt. We moesten ook de auto's en onze eengezinswoning in Rotterdam-Zuid verkopen. Ook mijn huwelijk en gezondheid waren de dupe", blikt Natasja terug, herstellend op de bank van vervelend fysiek ongemak.

Ook moeder Natasja Dipai komt aan het woord over armoede en haar problemen. De tekst gaat verder onder de video:

"Ik kreeg een paar maanden terug een beroerte en ben deels verlamd. Daar zit je dan ineens in een flatje in Maassluis vierhoog zonder lift", vertelt ze. Dochter Anashya hoort haar moeder begripvol aan.

Peuterklas

De jonge Anashya, die droomt over een eigen restaurant en na de zomer naar de horeca-vakschool gaat, beschrijft hoe het thuis lastig was door alle schulden. "Mijn ouders kregen ook last van spanning en hadden vaak ruzie. Ze gingen scheiden en ik had ook ineens allemaal slechte cijfers op school", vertelt ze.

"Ik raakte ook door de verhuizing mijn vriendinnetjes kwijt. Sommigen kende ik al van de peuterklas", zegt Anashya monter. Inmiddels heeft ze haar draai weer in Maassluis gevonden. "Mijn ouders werkten heel hard om uit de geldzorgen te komen en ik had niet door dat we in armoede leefden. Ik dacht dat we gewoon gingen verhuizen maar nu praten we er gewoon over gelukkig."

Verlamd

Volgens Natasja is de recente beroerte een gevolg van de benarde situatie waarin ze met haar kinderen terecht kwam. "Dan zit je ineens in een kleine woning vier hoog zonder lift. Ik ben aan de linkerkant deels verlamd dus naar buiten gaan zit er nu niet in. Het herstel gaat langzaam maar ik ga vooruit", vertelt ze.

Omdat Natasja zo slecht mobiel is en met drie kleine kinderen leeft, is haar ex-man tijdelijk weer terug gekomen. Een bijzondere situatie. "We hadden geen ruzie, maar konden door alle zorgen niet meer samen zijn. Nu helpt hij ons gelukkig en hij kan me de trappen op en af dragen", lacht Natasja. "Ik hoor het wel!", klinkt het luid lachend uit een kamertje. "Hij werkt daar momenteel", zegt Natasja.

De jonge moeder is trots op haar dochter Anashya die nu een hoofdrol speelt in de SIRE-voorlichtingsfilmpjes over kinderarmoede. "We praten er nu veel met elkaar over en dat helpt. Dat is ook de boodschap van de campagne: práát erover. Schaam je niet. Betrek je kinderen er op een goede manier bij. Leg het uit."

Dezelfde kleren

Voor Anashya was het lang onduidelijk wat zich daadwerkelijk afspeelde thuis. De problemen ontstonden toen ze een jaar oud was. "Ik wist dat niet, dat we arm waren. Het viel me wel op dat ik steeds dezelfde kleren aan moest naar school. Als ik een mooie trui aan had, werd die 's avonds gewassen en kon ik 'm de volgende dag weer aan. Kinderen gaan dan wel opmerkingen maken, helemaal als je 'm de volgende dag weer draagt", blikt ze terug.

In de SIRE-video figureert ook haar oudere nichtje Shreyah, die vaak gedragen kleding schonk. Het zijn prachtige gesprekjes tussen de twee meiden in de video. De boodschap is zo helder en belangrijk: speel open kaart en praat met elkaar over armoede en problemen die dat met zich meebrengt.

Prinses

Anashya was blij met de uitnodiging om mee te doen. Ze kreeg zelfs Koninklijke berichten van prinses Laurentien die haar persoonlijk uitnodigde voor de opname van de video. De prinses is mede-oprichter van de Alliantie Kinderarmoede en zet zich in om kinderen uit de armoede te trekken.

"Ik wist eerst niet wie het was", lacht Anashya. "Ik vond het een mooie kans om iets te doen voor andere kinderen." De glansrol van de elfjarige is opgevallen, want binnenkort zal Anashya ook te zien zijn in twee series van kinderzender Zapp. "Daarin ga ik ook een inzamelingsactie doen voor arme kinderen maar dat is nog geheim hoor", lacht ze op de bank naar haar moeder Natasja.

Over armoede weet ze alles, van een embargo heeft ze nog niet eerder gehoord. 'Sorry' staat er op haar trui. Wordt vervolgd dus. We houden haar in de peiling en hopen ooit een vorkje te prikken in restaurant 'Anashya'.