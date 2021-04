De zoektocht naar de verdwenen kampioensschaal van Dordrecht'90: 'Er waren zelfs mensen die dachten dat er helemaal geen schaal is geweest'

Een regenachtige dag in november in Dordrecht. In het stadion van FC Dordrecht aan de Krommedijk staan drie mensen op het veld. Er staat een vrouw met een schaal, die ze overhandigd aan een medewerker van het Dordrechts Museum. Een fotograaf legt het vast. Alleen de vrouw, Elisa Kuster, weet dat die kampioensschaal van de Eerste Divisie 1993/1994 meer dan 25 jaar zoek was. Zij vond ‘m terug, na een zoektocht die zelfs richting Duitsland en Spanje ging.

Dordrecht’90 werd op 1 mei 1994 kampioen van de Eerste Divisie. De ploeg kende spelers als Cor Lems, Michel Langerak, Virgil Breedveld en Michel Valke. De ploeg was het jaar ervoor gedegradeerd, maar is duidelijk een maatje te groot voor het één-na-hoogste niveau.

Na een beroerde wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-0, doelpunt Romeo Wouden) breekt er een feest los op de Krommedijk. De kampioensschaal wordt uitgereikt aan aanvoerder Valke en gaat vervolgens de spelersgroep rond. Het zilverwerk komt zelfs even tussen de supporters terecht.

"Ik was deelgenoot in de feestvreugde", vertelt Olav Ouwerkerk zoveel jaar later. Hij was toen al werkzaam als algemeen manager, een functie die hij nu nog altijd bekleed bij de club. "Er was een rondrit door de stad en daarna een ontvangst op het stadhuis. Daar heb ik die schaal ook nog gezien."

Maar als Ouwerkerk een dag later op de club 'een plekje wil zoeken voor de schaal', blijkt deze weg te zijn. Foetsie. Niemand heeft de schaal gezien. "Ik had wel het idee gekregen dat ik in de maling werd genomen", gaat Olav verder. "Het is ook wel een beetje een spelletje. En als je er dan veel druk op gaat leggen, wordt dat spelletje voor hen alleen maar leuker."

Maar de jaren verstrijken en de schaal duikt niet op. "Eigenlijk miste ook bijna niemand die schaal", zegt Elisa Kuster, al jarenlang een trouw supporter van de club. "Je kent de Krommedijk. Veel prijzen zijn er niet gepakt en er is geen prijzenkast. Dus niemand miste 'm."

Kist

Het verhaal krijgt een bijzondere wending als in 2002 oud-fysiotherapeut Jan Post overlijdt. Bij de uitvaart wordt Olav Ouwerkerk meteen aangesproken. "Een van de oud-spelers kwam meteen naar me toe en zei: 'Olav, je schaal is er'. Ik had geen idee wat ze bedoelden, dus ik ben gaan kijken. En toen lag die schaal daar, aan het voeteneind van die kist. Mooi gepoetst en wat mooie bloemen erop."

Ouwerkerk vertelt dat hij na de wedstrijd iedereen had gevraagd of ze de schaal hadden meegenomen, maar dat heeft hij niet gevraagd aan de fysiotherapeut. "Die man was toen al boven de 80. Die ga je toch niet vragen of hij die schaal heeft meegenomen. Dat zou echt een belediging zijn geweest."

De lang vermiste schaal was in ieder geval weer boven water, dacht men toen aan de Krommedijk. Uit fatsoen werd uiteraard niet meteen gevraagd of de schaal weer naar het stadion kon komen. "Je gaat ervan uit dat die schaal uiteindelijk toch wel weer bij de club terecht komt”, gaat Ouwerkerk verder.

Maar dat gebeurde niet.

Sterker nog. Ouwerkerk hoorde nooit meer iets van de schaal. En uiteindelijk 'kwam het er niet van' om actief op zoek te gaan naar de schaal. En jaren later wist nog maar een handjevol mensen van de vermiste schaal, die op die manier opnieuw in de vergetelheid raakte.

Zoektocht

Twee van de mensen die wel het verhaal kennen, zijn clubarchivaris Gerard van Houten en Elisa Kuster. Laatstgenoemde was ooit werkzaam bij de club en had van Ouwerkerk het verhaal gehoord. Kuster en Van Houten maken wel eens grapjes over een zoektocht naar de schaal, maar tot een serieuze zoektocht komt het nooit. Tot het coronajaar.

"Ik had eigenlijk toch niet echt iets om handen", legt Kuster uit. "Ik had geen baan die me zeven dagen in de week bezighoudt en door corona kon je niet zoveel. Toen heb ik maar het plan opgevat om die schaal te gaan zoeken."

De zoektocht begint bij het moment dat de schaal voor het laatst gezien is: de uitvaart van Jan Post. Er wordt gesproken over een dochter, ene Hanneke Hellmann. "Maar die stond helemaal niet op de rouwkaart. En hij zou ook geen contact meer met haar hebben. Toen ik wat onderzoek had gedaan, leek het er even op dat Hanneke Hellmann de vrouw was van Jan Post, gezien het geboortejaar. Dus dat spoor liep al vrij snel dood."

Kuster besluit om het over een andere boeg te gooien en gaat op zoek naar andere mensen die mogelijk iets weten.

Spanje

De meeste spelers kunnen Kuster niet verder helpen in haar zoektocht naar de schaal. Ronald van Est, de man die jarenlang verzorger was aan de Krommedijk, geeft haar het advies om contact op te nemen met Michel Langerak en Gerrie Slagboom. "Want zij waren toch wel een beetje de grappenmakers van het team", zegt Kuster.

Die zoektocht brengt Kuster naar Spanje, waar Slagboom op dat moment woont. Maar hij kan Kuster ook niet verder helpen en datzelfde geldt ook voor Langerak. "Maar ik had wel het idee dat ze elkaar een beetje aan het indekken waren. Ik kwam echt geen steek verder."

Mensen die Kuster spreekt, vertellen soms tegenstellende verhalen. "Zoals oud-voorzitter Cees den Braven waren er zelfs van overtuigd dat er helemaal nooit een kampioensschaal is geweest. 'Ik heb hem nooit gezien', heeft hij zelfs gezegd."

In de zomer van 2020 zit de zaak muurvast. "Ik wist het ook niet meer. Maar op een middag besloot ik nog een keer te gaan zoeken naar het enige spoor dat ik nog had, Hanneke Hellmann. Maar ik vond alleen maar hits in Duitsland. Toen heb ik er toch maar één aangeklikt. En toen bleek ik toch helemaal goed te zitten."

Hanneke Hellmann komt oorspronkelijk uit Zuid-Holland en is geboren als Hanneke Post. Het blijkt wel degelijk de dochter te zijn van Post. "Ik heb de hele avond met haar zitten appen. Ze stuurde me een foto van de schaal, waar delen van het rouwboeket nog opgeplakt zaten."

Hellmann laat weten dat ze enkele dagen later op bezoek gaat bij haar zoon, die in Rotterdam woont. Kuster mag de schaal dan komen ophalen.

"Wat een geweldig mens", vertelt Kuster over haar ontmoeting met Hellmann. "Ze hield niet op met praten. En niks corona, gewoon een dikke knuffel. Ze kende het hele verhaal niet. Zij dacht dat de club die schaal daar had neergelegd omdat haar vader zoveel voor de club heeft betekend."

Enkele uren later fietst Kuster door de regen naar huis, met de kampioensschaal van 1994 in haar fietstas.

Terug

Een paar dagen later staat Kuster met de kampioensschaal voor de deur van Ouwerkerk, die jarenlang naar de schaal had gezocht.

"Ik ben blij dat de schaal weer terug is", zegt Ouwerkerk nu. "Mooie momenten moet je delen. En zeker in deze tijd, met een gebrek aan punten, kunnen we laten zien dat we in het verleden toch heel wat gepresteerd hebben."

De schaal is overhandigd aan het Dordrechts Museum, waar het deel uitmaakt van I Love Dordt, een expositie met Dordtse stukken. Het is de bedoeling dat deze uiteindelijk toch zijn plek gaat krijgen aan de Krommedijk. "Misschien moeten we de schaal een eigen vitrinekast geven in de businessclub", zegt Ouwerkerk. "Met wat foto’s voor het verhaal erbij. Want het verhaal maakt deze schaal nog extra bijzonder."

Elisa Kuster maakte met Tommy Kolkman en Krien de Jong een podcast De Verdwenen Schaal over de zoektocht en de reis die de kampioensschaal van 1994 maakte in de afgelopen jaren. Het eerste deel is deze week online gekomen op https://verdwenenschaal.thepodcasts.nl

