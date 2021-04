'Als Feyenoord ballen had, had Jerdy Schouten daar op het middenveld gespeeld'

Jerdy Schouten (r) in dienst van Bologna in duel met Roberto Gagliardini van Inter Milaan

Jerdy Schouten (24) had op het middenveld van Feyenoord moeten spelen. Dat stellen mensen die aan zijn ontwikkeling hebben bijgedragen of hem al jaren volgen. Maar waar de club uit Rotterdam-Zuid hem niet voor een schijntje durfde op te pikken bij buurman Excelsior, deed het Italiaanse Bologna FC dat wel. En in de Serie A ontwikkelt de Hellevoeter zich als een komeet. Oranje-bondscoach Frank de Boer houdt hem niet voor niets in de gaten.

Heel af en toe, wanneer Schouten even niet lekker in z'n vel zit, chagrijnig is of simpelweg een slechte dag heeft, herinnert zijn vriendin hem eraan dat hij al een hoop bereikt heeft. Dat het pad dat hij bewandeld heeft, niet voor iedere voetballer is weggelegd. Binnen een paar jaar van de Keuken Kampioen Divisie naar de Serie A, waar hij nu vaste waarde is bij Bologna FC. En dan weet de 24-jarige middenvelder dat zijn vriendin gelijk heeft. "Dan moet ik ook even trots zijn."

De laatste weken heeft Schouten alle reden om trots door het leven te gaan. Twee weken terug, vlak voor de interlandperiode aanbrak, maakte hij zijn eerste doelpunt in Italiaanse dienst. In de uitwedstrijd tegen hekkensluiter Crotone poeierde hij vanaf randje zestien de bal in de kruising. Het werd na anderhalf jaar bij de Noord-Italiaanse club wel eens tijd voor die eerste treffer. "Ik speel hier op een positie waar ik niet veel bezig ben met doelpunten maken. Maar toch: die nul stond niet lekker, haha."

De clubfysio's plaagden hem er weleens mee. Dat hij vaker moest scoren. En dat hij überhaupt vaker in de positie moest komen om te schieten. "Dat is ook iets waarin ik me kan verbeteren", geeft Schouten toe. "Maar op mijn positie moet je zelfs tijdens aanvallen verdedigend denken. Dan ben ik de nummer tien van de tegenstander al in de gaten aan het houden voor het geval er een counter komt. Moeilijk om dan in de buurt van het doel te komen. Het is hier in de Serie A taakgerichter dan ik in Nederland meemaakte. Dus ik denk niet dat je van mij moet verwachten dat ik er 15 maak."

Aanvallende middenvelder

Vijftien doelpunten. Toen Schouten als talent van ADO Den Haag aan de onderhandelingstafel van Telstar zat, werd dat aantal doelpunten al eens genoemd. Mike Snoei, toen de trainer van Telstar, herinnert het zich nog goed. "Jerdy was altijd een aanvallende middenvelder, zowel in de jeugd als in het tweede van ADO. Tijdens het eerste gesprek kwam het ter sprake dat hij misschien wel vijftien goals zou maken. Maar dat zag ik in zijn statistieken niet terug."

Snoei probeerde het een tijdje met Schouten als aanvallende middenvelder. Maar hij kwam er niet goed uit de verf. "Hij was niet de uitblinker. Ik vond hem zelfs tegenvallen", zegt de huidig trainer van De Graafschap, die naar een bekerwedstrijd wijst. "We verloren van VVSB, een topamateurclub. Daar had Jerdy het enorm zwaar. Bepaalde momenten zat hij op de grond en wilde hij opgeven. Toen heb ik de volgende dag met hem gezeten en de boel geëvalueerd. Niet snel erna hebben we hem op een controlerende plek gezet. Toen is hij waanzinnig goed gaan voetballen."

Hij was niet de uitblinker. Ik vond hem zelfs tegenvallen Mike Snoei, toenmalig trainer van Telstar

Heeft Snoei een bepalende rol gehad in de carrière van Schouten? Had de geboren Hellevoeter überhaupt de stap naar de Serie A gemaakt wanneer hij nog als ‘tien’ had gespeeld? Snoei haalt z’n schouders op, complimenten hoeft hij niet. "Jerdy heeft het zelf gedaan. Hij heeft zich op een positie waar hij nooit eerder had gespeeld stormachtig ontwikkeld. Wat ik dan wel grappig vond is dat zijn vader later in dat seizoen nog naar me toekwam en met z’n vingertje schudde. ‘Jerdy is wel een ‘tien’ hoor!’".

Schouten noemt die periode in de vissersstad IJmuiden ‘bepalend’ voor zijn carrière. Al was zijn periode bij ADO Den Haag ook niet onbelangrijk.

Planning boven geld

Bij ADO maakte hij z’n debuut in de eredivisie en had hij niet veel later de kans om naar FC Groningen en Sparta te gaan. Maar dat hij koos voor eerstedivisionist Telstar was een veelzeggende keuze, vindt Snoei. "Bij ons kon hij een jaar spelen. Maar dan wel voor een minimaal bedrag. Geweldige keuze, achteraf. Wat ik sowieso altijd mooi vond van de familie Schouten, was dat ze altijd bezig waren met planning. Niet met geld. Dat is ook kenmerkend voor Jerdy. Dat zie je niet veel in dit wereldje."

In dat kader was zijn overstap van Telstar naar Excelsior er ook een met het oog op de toekomst. In Kralingen, in de eredivisie, kon hij zich ontwikkelen tot een completere speler. Excelsior-directeur Ferry de Haan moest de boer op voor sponsoren en riep een talentpool in het leven. Zo vaak kwam het niet voor dat Excelsior daadwerkelijk een flink bedrag op tafel legde voor een speler, naar verluidt zo’n drie ton. Een weloverwogen keuze, aangezien scout Bart Lataheru hem talloze keren was komen opzoeken tijdens trainen en wedstrijden.

Op Woudestein kreeg hij te maken met Adrie Poldervaart, die in Kralingen zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaald voetbal mocht uitoefenen. Leuk feitje: net als Schouten komt ook Poldervaart uit Hellevoetsluis. De trainer kan zich zelfs herinneren dat Schouten als klein jochie ooit bij hem over de vloer kwam. Maar nu was hij z’n trainer. "Hij stelde alles in het werk om beter te worden", zag Poldervaart. "Als ik naar zijn data keek, zat hij bijna elke training in het rood. Dat kon twee dingen betekenen. Of hij kon het niet aan. Of hij stopte er heel veel in. Ik denk dat laatste."

Frenkie van Kralingen

In zijn debuutseizoen in de eredivisie zette Schouten zichzelf op de kaart. "Uit de statistieken bleek dat hij de meeste onderscheppingen had. Daarbij was hij balvaardig, hij had altijd de goede oplossing. Daar zat wel de nodige risico in." Zijn spel leverde hem een paar bijnamen op. De 'Frenkie van Kralingen' werd hij genoemd. Of de Iniesta van Kralingen. Poldervaart: "Maar om hem nou met Frenkie de Jong of zelfs Andres Iniesta te vergelijken, qua niveau... Dat is nog een leveltje hoger. Dat is wel typisch voor de voetbalwereld. Je wordt heel snel omhoog geschreven. Of omlaag."

Schouten speelde dat seizoen vrijwel alles. Poldervaart maakte het seizoen niet af. Ricardo Moniz volgde hem op. Het was niet genoeg om degradatie te voorkomen. Het is nog altijd een litteken op de carrière van Schouten. "Ik zie nog weleens beelden van toen en ik spreek ook nog weleens jongens van dat elftal, zoals Ryan Koolwijk en de Belgen Hervé Matthys en Siebe Horemans. Dan vind ik het nog steeds erg dat we zijn gedegradeerd. Want we hadden eigenlijk te veel kwaliteit om te degraderen. Als ik eraan terugdenk, kan ik er nog steeds van balen."

Interesse vanuit Italië

In zijn jaar bij Excelsior sijpelden regelmatig geruchten door dat Italiaanse clubs hem op de korrel hadden. ,,Of ik begreep dat al die Italiaanse clubs interesse in hem hadden?”, herhaalt Ricardo Moniz de vraag. ,,In deze tijd willen clubs een bepaald potentieel vroeg halen. Ik vond hem nog niet af. Hij was toen al een uitstekende voetballer, met een uitstekende motoriek. Zeer allround. Maar in z'n specifieke kwaliteiten kon hij nog verbeteren.”

Om een voorbeeld te geven wijst de trainer naar het verloren play-off duel met RKC Waalwijk, waarna Excelsior degradeerde. ,,Daar liet hij Stijn Spierings, z'n mannetje, lopen. En die scoorde. Dat bedoel ik te zeggen: hij was nog niet af."

Toch stond Schouten in eigen land al snel in de schijnwerpers. Regelmatig kreeg hij de vraag of Feyenoord niet wat voor hem was. Of een andere club die wel raad weet met talenten: AZ. "Door interviewers werd het ook vaak tegen me gezegd", herinnert Schouten. "Van ‘je moet daarheen, of je moet daarheen’. Als speler van Excelsior was het alleen maar leuk om aan zulke clubs gelinkt te worden. Ik voelde me wel gevleid."

Op jonge leeftijd was ik Feyenoord-fan Jerdy Schouten

Als jochie juichte Schouten voor de club uit Rotterdam-Zuid. "Op jonge leeftijd was ik wel een Feyenoord-fan. Dat waren al m'n vriendjes toen ook, dus ik had weinig keuze. Maar dat veranderde al snel. Toen ik in de jeugd van ADO Den Haag voetbalde, had ik eigenlijk geen favoriete club meer."

Voetballen in het Feyenoord-shirt? Het is nooit aan de orde gekomen. "Want ik heb nooit iets van m’n zaakwaarnemer gehoord. Maar dat mensen ervan uit gingen dat ik voor Feyenoord was omdat ik in de buurt woonde, kon ik wel begrijpen."

Ook zijn voormalig trainer Snoei had hem graag de stap naar Rotterdam-Zuid zien maken. "Ik vergeleek hem altijd met Willem van Hanegem. Die was ook niet snel, maar had wel een geweldig inzicht en tactisch vernuft. Ik had hem daarom ook graag bij Feyenoord gezien. Daar vind ik hem ook passen, met dat karakter van hem. Als Feyenoord de stoute schoenen had aangetrokken, ballen had getoond, had dat een succes geworden."

Feyenoord toonde nooit interesse

En Snoei is niet de enige die Schouten graag in het Feyenoord-shirt had willen zien voetballen. Emile Schelvis, die vandaag het commentaar geeft bij Schoutens Bologna tegen het Internazionale van Stefan de Vrij, deelt die mening. "Iedereen met ook maar een beetje verstand van voetbal kon zien dat hij daar past. Hij is de nummer zes waar Feyenoord de behoefte aan had en heeft. Hij had de perfecte opvolger van Leroy Fer geweest. Punt naar achteren, fluwelen techniek. Scoren doet het weliswaar niet veel, maar hij kan geweldig schakelen."

Feyenoord toonde geen enkel moment interesse. Maar de Italiaanse clubs stonden in de rij voor Schouten. Genoa, Atalanta Bergamo en Bolgona waren het meest serieus. "Blijkbaar beviel mijn profiel in Italië", zegt Schouten. Hij kon de Champions League in met Atalanta, maar koos toch voor Bologna. Die club brak het transferrecord van Excelsior. "Tijdens mijn gesprek met de directie vroeg ik hoe zij mij zagen als voetballer. Ze noemden mijn goede punten, maar vertelden ook waarin ik me kon verbeteren. Zo zag ik mezelf precies. Dat vond ik echt belangrijk. Zij wisten dus echt wat en wie ze binnenhaalden. Dat overtuigde me."

Hoe is het toch mogelijk dat al die Italiaanse clubs in de rij stonden voor een voetballer uit Hellevoetsluis, die zich in Nederland nog amper had laten zien? Misschien hielp het mee dat zijn zaakwaarnemer Frank Schouten – geen familie, toevallig dezelfde achternaam – contacten in Italië heeft. Maar Italiaans voetbalkenner Schelvis wijst een andere reden aan. "De legendarische trainer Arrigo Sacchi zei altijd: die Nederlanders zijn flexibel en vooral tactisch onderlegd. Die hoef je niet te scholen en begrijpen dingen snel in het veld. In Italië wordt er over het algemeen tactisch gevoetbald. Dat maakt Italië voor veel Nederlandse voetballers aantrekkelijk en andersom."

Dat blijkt wel uit de cijfers. Uit een overzicht van de Duitse database-website Transfermark.de blijkt dat er momenteel 35 Nederlanders actief voetballen in Italië. Daarvan hebben er zeventien spelers daadwerkelijk een contract bij een club in de Serie A. Vaak wordt Schouten vergeleken met regiogenoot Marten de Roon. Ook hij speelde nooit voor een top-3 club in de eredivisie, maar haalde wel de top in Italië. Of dat pad ook uitgestippeld en weggelegd is voor Schouten, moet blijken.

Ik ben niet breed en lag in het begin iedere training op mijn kont Jerdy Schouten

De stap van Excelsior naar Bologna was groot, erkent de voetballer. Dan kan hij tactisch wel onderlegd zijn, er komt in Italië net iets meer kijken. Op fysiek vlak had hij een enorme achterstand. Schouten: "Het is anders voetballen dan in de eredivisie. In het begin was dat aanpoten. Het hielp niet echt dat ik niet breed ben. Dus ik lag in het begin vaak op m’n kont op trainingen. Ik werd regelmatig afgetroefd. Daar kreeg ik een reality-check. We zijn al vrij snel aan de slag gegaan in het krachthonk."

Leven als Italiaan

Na anderhalf jaar Italië kan Schouten een aardig oordeel vellen over het voetballen en het leven in de Laars. Hij geniet er van de natuur en strooit tegenwoordig al een echte Italiaan iets meer kaas over z’n pasta. Hij had een tijdje Italiaanse les een leest nog steeds boeken om zijn kennis over de taal te vergroten. "Je pikt het vrij snel op, maar er zijn net als in het Nederlands veel uitzonderingen. Ik kan me nu redden, ik denk dat ik alles goed versta, maar ik wil het vloeiend kunnen spreken."

De taal spreken is een leuke bijkomstigheid, maar het gaat voor Schouten natuurlijk om het voetbal. En wie het Italiaans voetbal een beetje volgt, ziet dat de regiogenoot binnen no-time is uitgegroeid tot een basisspeler bij Bologna. Sterker nog, zijn trainer Siniša Mihajlović zet hem als eerst op het wedstrijdformulier. "De Serie A vraagt wat hij in huis heeft", zegt Schelvis. "Het tactisch vermogen, het ingrijpen als het moet, je mannetje staan. Dat doet hij allemaal."

Hoe hij zijn mannetje moest staan, leerde hij in de jeugd van ADO Den Haag. Daar kwam hij als elfjarig jongetje erg bleu binnen. "Ik was onschuldig en verlegen. Maar daar word je opgevoed in de voetbalwereld, met allemaal machootjes om je heen. Dan leer je wel snel om van je af te bijten. Je moet sterk in je schoenen staan. In het begin was dat wel moeilijk. Maar dat went snel. Als je eenmaal onderdeel van het team bent in het veld, gaat dat daarbuiten ook snel goed."

Het Nederlands elftal halen is echt een droom Jerdy Schouten

Toen Schouten voor het eerst in de kleedkamer van Bologna kwam, werd hij weer heel even dat verlegen jongetje. Stond hij ineens in dezelfde ruimte als de routinier Rodrigo Palacios. "Die speelde in 2014 nog een WK-finale", zegt Schouten. Dan snap je toch wel dat je even de kat uit de boom kijkt wanneer je voor het eerst in die kleedkamer komt?" Zijn Nederlandse ploeggenoot Mitchell Dijks, de oud-Ajacied die in 2016 in de belangstelling stond van Feyenoord, vertelde hem wat hij wel en niet kon doen. "Leuke gozer", zegt Schouten over hem. "Die is niet bepaald op z'n mondje gevallen, haha.”

Nederlands elftal

Nu Schouten in de Serie A opvalt, is hij ook interessant voor Frank de Boer. De bondscoach van het Nederlands Elftal vertelde in januari al dat hij de verrichtingen van Schouten volgt. "Het is niet zo dat ik er continu mee bezig ben, maar het was wel erg tof dat Frank de Boer die uitspraak deed", spreekt Schouten. "Dan ga je er extra in geloven en nog harder je best doen. Nee, ik heb nooit contact gehad met iemand van het Nederlands elftal. Ik wil alles uit m'n carrière halen. Het Nederlands Elftal halen, dat is echt een droom."

Schelvis, regelmatig tafelgast bij FC Rijnmond, denkt dat het niet onterecht is dat De Boer en co. Schouten in de gaten houden. "Want als De Roon Oranje haalt, waarom Jerdy dan niet? Het blijft een vacante positie bij Oranje. Davy Klaassen is toch geen zes? Misschien is het leuk om hem er richting Qatar eens bij te nemen. Komt het een keer aan de orde. De Boer heeft niet voor niets gezegd dat hij Jerdy volgt. Hij is bij Bologna een speler die op het huis past, zoals ze dat in moderne voetbaltaal zeggen. Dat kan bij Oranje prima."

Wat Marten de Roon kan, kan Jerdy Schouten ook Emile Schelvis

Wat Schouten echt richting Oranje kan duwen is een transfer naar een topclub, vindt Schelvis. De Hellevoeter ligt nog drie jaar vast in Bologna, maar wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door topclubs. Napoli zou hem erg graag willen contracteren. Schelvis denk dat hij daar uitstekend past. "Dan moet hij nog meer meters maken en dat is dan weer goed voor zijn ontwikkeling. Ik denk dat hij ook goed bij Atalanta past, naast De Roon. Wat hij kan, kan Jerdy ook. Dan speel je in de top-4, ga je Champions League spelen en kom je ver in de Coppa Italia. Dan ga je écht opvallen."