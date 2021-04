VVD-coryfee Frans Weisglas: 'Het is voorbij met Mark Rutte'

De Rotterdamse VVD-coryfee Frans Weisglas gaat ervan uit dat een kabinet met Mark Rutte niet meer mogelijk is. Dat zegt hij op Twitter. Maar oud-VVD-burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam heeft nog altijd 'heel veel vertrouwen' in Rutte.

Weisglas meldt dat Rutte geen premier meer kan worden, nu fractieleider Gert-Jan Segers van ChristenUnie zegt dat diens partij niet meer met Rutte in een kabinet gaat zitten.

Regeren met de VVD kan wat betreft Segers nog wel, maar niet met Rutte. De fractieleider van de ChristenUnie heeft geen vertrouwen meer in de nummer 1 van de VVD na al het gedoe rond CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die een 'functie elders' moest krijgen.

Weisglas twittert in reactie daarop dat het 'voorbij is met Rutte'.



Weisglas geldt als een prominente VVD'er. Hij zat van 1982 tot 2006 in de Tweede Kamer en was daar vanaf 2002 voorzitter van.

'Rutte doet het prima'

De reactie van de vroegere VVD-burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam is een heel andere dan die van Weisglas. Hij zegt desgevraagd 'heel veel vertrouwen' te hebben in Mark Rutte, ook na het Tweede Kamerdebat over diens omstreden rol in de verkenning onder leiding van VVD'er Annemarie Jorritsma en D66'er Kajsa Ollongren.

Opstelten ziet een volgend kabinet voor zich onder leiding van wederom Mark Rutte, die het volgens hem 'prima' doet. Hij hoopt dat de paasdagen voor alle betrokken politici een periode 'van rust en bezinning' zullen zijn.