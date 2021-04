Het seizoen is verloren, maar Excelsior-directeur De Haan houdt vertrouwen in trainer Dijkhuizen: 'Ik vind dat de tactiek redelijk klopt'

Er zijn nog zeven wedstrijden te spelen in de eerste divisie, maar eigenlijk zit het seizoen van Excelsior er al op. De top acht op de ranglijst, die recht geeft op play-offs om promotie, is ver weg en ook een periodetitel lijkt inmiddels onhaalbaar. Kunnen we dan nu al spreken van een verloren seizoen voor de Rotterdammers? "Ja, absoluut", antwoordt directeur Ferry de Haan.

"Dit willen we niet", vervolgt De Haan. "We hadden ook niet verwacht dat het nu al over zou zijn, zover voor het einde van het seizoen. Enorm teleurgesteld."

Vrijdagavond speelde Excelsior in eigen huis tegen Jong PSV (0-0) voor de vijfde keer dit seizoen gelijk. Daarbovenop komen maar liefst vijftien nederlagen, sinds de start van de competitie vorig jaar augustus. En dat terwijl directeur De Haan aan het begin van het seizoen de doelstelling uitsprak mee te willen doen aan de play-offs om promotie/degradatie.

Bij tegenvallende prestaties wordt in de voetbalwereld gekeken naar de trainer, weet ook De Haan. Desondanks behoudt hij het vertrouwen in Marinus Dijkhuizen, die Excelsior in 2014 nog naar de eredivisie leidde en vrijdagavond tegen Jong PSV voor de honderdste keer op de bank zat als coach van de Rotterdammers.

"Wij hebben niet het idee dat als we morgen een andere trainer voor de groep zetten we opeens acht wedstrijden achter mekaar winnen", vertelt De Haan. "Het seizoen is teleurstellend. Voor de club, spelers en trainer. Maar als je alles analyseert: we krijgen in een groot aantal wedstrijden genoeg kansen maar benutten er niet genoeg. Daarnaast geven we de goals nog steeds te makkelijk weg (Excelsior kreeg dit seizoen tot nu toe 53 tegendoelpunten, red.). Dat is het grootste probleem en dat kun je niet alleen op het conto van de trainer schuiven."

Weinig opgeschoten?

Afgelopen maandag kwam Excelsior-clubicoon Luigi Bruins, die na dit seizoen stopt als betaald voetballer, nog met een harde conclusie in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. "Je ziet dat we in anderhalf jaar maar weinig zijn opgeschoten", vertelde de middenvelder over de periode sinds Dijkhuizen begin vorig jaar aan zijn tweede periode bij Excelsior begon.

De Haan herkent zich niet helemaal in de woorden van Bruins, "maar als je naar de stand en de resultaten kijkt kun je die conclusie trekken. Maar we zijn niet altijd weggespeeld. Denk aan wedstrijden als tegen MVV waarin je negen kansen niet benut of FC Den Bosch-thuis (waarin Excelsior een 3-0 voorsprong weggaf, red.), daar hoeven we het ook niet meer over te hebben. Zo zijn er meerdere wedstrijden. Het voetbal en de tactiek waren voor mij daarin wel herkenbaar."

Vorig weekend sprak verslaggever Sinclair Bischop, na de 0-3 nederlaag tegen Helmond Sport, uitgebreid met Marinus Dijkhuizen over zijn positie als trainer van Excelsior. Tekst gaat verder onder de video.



"Ik vind dat de tactiek redelijk klopt", vervolgt De Haan. "Natuurlijk ben je altijd afhankelijk van de uitvoering. De individuele kwaliteiten en fouten die voorin en achterin gemaakt worden, zijn er helaas nog niet uit. Dat was begin vorig jaar ook al zo. Maar ik denk wel dat het duidelijk is wat er van de spelers gevraagd wordt. Ik denk dat dat ook een kwaliteit en een handtekening van een trainer moeten zijn. Echt niet alles is goed, dat snap ik zelf ook wel. Maar ik denk dat dat het voornaamste van een trainer is: gedegen daaraan gaan werken, gefaseerd proberen dingen beter te gaan doen. Sommige dingen zijn daarin geslaagd, maar ook een aantal niet."

Renovatie

Met Dijkhuizen dus nog altijd aan het roer staat Excelsior aan de vooravond van een flinke renovatie van de selectie. "De club wil volgend jaar in alles weer jong, fris en herkenbaar voor de dag komen, zodat er een Excelsior staat waar je voor naar het stadion wil komen", viel afgelopen week te lezen in een statement van de club. Het zijn harde woorden voor de huidige selectie. "Maar de ranglijst liegt niet", reageert De Haan.

Alessandro Damen, Hervé Matthys, Dylan Seys, Thomas Verhaar, Redouan El Hankouri en Niek den Heeten vertrekken na dit seizoen in ieder geval bij Excelsior. Ook de contracten van Ahmad Mendes Moreira, Thomas Oude Kotte, Maarten de Fockert en Lars Bleijenberg worden vooralsnog niet verlengd. De Haan: "We hebben de meeste jongens persoonlijk gesproken en het ze uitgelegd. Voor die jongens is het ook niet leuk als je hier al een tijdje zit en het drie jaar lang niet geworden is wat je ervan gehoopt had met elkaar. Er is er niet één die het niet zag aankomen. Ik denk dat het voor die spelers zelf ook goed is om de carrières nieuw leven in te blazen."

Alessandro Damen is een van de spelers van wie Excelsior na dit seizoen afscheid neemt. De doelman is na zeven jaar Rotterdam-Kralingen toe aan een nieuwe uitdaging, vertelt hij in onderstaand interview. Tekst gaat verder onder de video.



"Die spelers zijn zelf ook iedere wedstrijd meer dan teleurgesteld, ze weten ook dat het in zijn totaliteit gewoon niet goed is op dit moment. Daar moeten wij als club mee aan de slag, zorgen dat het volgend jaar wel weer zo is. Normaliter staat Excelsior bekend als een elftal dat fris en aantrekkelijk speelt, daar moeten we weer naar gaan kijken."

Ook De Haan zelf kijkt in de spiegel als het gaat om de teleurstellende prestaties van Excelsior. "Dat zei ik vorig jaar ook al. Het ligt echt niet alleen aan de spelers. De samenstelling zal niet geklopt hebben en het zal ook aan de technische staf gelegen hebben. Het totaalplaatje klopt gewoon niet. Wij moeten ervoor gaan zorgen dat het wel weer klopt en dat we betere en stabielere prestaties neerzetten."

Niet rollebollend door de kleedkamer

Voorlopig resten er dit seizoen nog zeven wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie voor Excelsior. Zeven wedstrijden waarin er voor de Rotterdammers weinig meer valt te winnen. Hoe bewaart directeur De Haan dan de rust binnen de club?

"Als club zijn we altijd goed geweest voor onze spelers, maar de spelers hebben ook nooit vervelende dingen gedaan richting de club. Voor een aantal spelers zal de toekomst niet bij Excelsior liggen, die willen zich in de picture spelen. Dus het is niet zo dat er bij Excelsior rollebollend door de kleedkamer gerold wordt. Ik denk dat je zelf als speler het beste eruit wil halen. Als club wil je dat ook. Misschien is dat de negende positie voor ons, dus daar moeten we volle bak voor gaan."

Bekijk hieronder het hele interview met Excelsior-directeur Ferry de Haan.