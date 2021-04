Vrachtwagen schampt gevel in Groot-Ammers en blokkeert anderhalf uur verkeer

De vrachtwagen stond muurvast en blokkeerde voor bijna anderhalf uur het verkeer. Er moest een bergingswagen aan te pas komen, om de weg weer vrij te maken. Dit lukte rond 11:40 uur.

Het incident voedt de discussie over het weren van vrachtverkeer op de Voorstraat en de Sluis in het dorp. Fractievoorzitter van 'Doe mee Molenlanden' Joke van de Graaf is voorstander van een vrachtwagenverbod. "De dijk is veel te smal en niet gebouwd voor zulk zwaar verkeer. Dit is echt het voorbeeld waarom we die vrachtwagens daar niet willen", laat ze weten.