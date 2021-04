Nachtopvang Maassilo na Pasen weer open vanwege vorst

Omdat het na het paasweekend kouder wordt, gaat de Maassilo in Rotterdam weer enkele nachten open voor de opvang van dak- en thuislozen. Dat vertelt een woordvoerder van de Nico Adriaans Stichting, die de opvang organiseert.

Vanaf maandag 5 april zijn dak- en thuislozen uit de hele stad drie nachten welkom om te komen overnachten.

Er is plek voor 155 slapers. Die kunnen dan ook medische zorg krijgen en praten met een maatschappelijk werker. Of de opvang in de Maassilo daarna nog langer openblijft, hangt af van het weer.