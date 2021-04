Lennart Thy man van de wedstrijd bij Sparta door late goals tegen oude werkgever PEC

Sparta heeft zaterdagavond in de laatste minuut drie punten overgehouden aan het thuisduel met PEC Zwolle. De Kasteelclub won het eredivisieduel met 3-2. Lennart Thy was de grote held door twee goals tegen zijn oude werkgever te maken.

De thuisploeg begon sterk aan het thuisduel met PEC Zwolle. Na drie minuten had Wouter Burger de 1-0 op zijn schoen, maar de Feyenoord-huurling schoot op vijf meter van het doel op de paal. Vier minuten later was het wel raak voor Sparta. Op aangeven van Abdou Harroui, die een fraai hakje in huis had, schoot Mica Pinto het openingsdoelpunt van de avond binnen.

Luister hieronder naar de 1-0 van Mica Pinto tijdens Sparta-PEC Zwolle. De tekst gaat verder onder het fragment:

Na de vroege goal bleven de grote kansen vooral uit. PEC Zwolle was in de twaalfde minuut dichtbij de gelijkmaker. Bram van Polen kopte de bal maar nipt over het doel van Sparta.

Twaalfde van Thy

Sparta hield de voorsprong in de tweede helft niet vast. PEC Zwolle kwam weliswaar ietwat gelukkig op gelijke hoogte door een afgeweken bal van Bram van Polen (1-1). Harroui vuurde niet lang na daarna een mooi schot af op het doel van PEC Zwolle. Die bal werd knap gepakt door keeper Xavier Mous. Fraai was ook de 1-2 van PEC Zwolle. Slobodan Tedic strafte slecht uitverdedigen van de Rotterdammers goed af.

De stand werd een kwartier voor tijd gelijk getrokken. Dean Huiberts maakte ongelukkig hands, waarna Thy tegen zijn oude werkgever de 2-2 vanaf de strafschopstip scoorde.

Luister hieronder naar de 2-2 van Lennart Thy tijdens Sparta-PEC Zwolle. De tekst gaat verder onder het fragment:

Beide teams probeerden nog wel de winnende te maken, die aan de kant van Sparta viel. Thy werd de man van de wedstrijd door in de derde minuut van de blessuretijd de 3-2 binnen te koppen.

Luister hieronder naar de late 3-2 van Lennart Thy in blessuretijd tijdens Sparta-PEC Zwolle. De tekst gaat verder onder het fragment:

Sparta - PEC Zwolle 3-2 (1-0)

7' 1-0 Mica Pinto

52' 1-1 Bram van Polen

63' 1-2 Slobodan Tedic

75' 2-2 Lennart Thy (penalty)

90+3' 3-2 Lennart Thy

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Beugelsdijk, Auassar, Pinto (83' Meijers); Mijnans (73' Engels), Harroui, Smeets (83' Kharchouch), L. Duarte, Burger (46' D. Duarte); Thy