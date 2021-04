Bevriende coaches Scholtmeijer en Braunstahl na PKC-TOP: 'Als je dan toch moet verliezen, dan maar van hem'

Als Barbara Brouwer een minuut voor tijd namens TOP de beslissende goal maakt, trapt Braunstahl vol vreugde tegen een reclamebord. De armen gaan omhoog. In Papendrecht wordt PKC verslagen. Het contrast met zijn collega is groot; de hele wedstrijd al. Scholtmeijer toont veel minder emotie.

"Het is introvert tegenover extravert", licht Scholtmeijer na afloop toe. "Maar qua emotie verschillen we niet zoveel van elkaar. Alleen uit ik het anders." Braunstahl beaamt de woorden van z'n vriend. "Wim is meer berekenend. Maar als je samen met hem in de hotelkamer zit, vliegt alles om je oren."

Vertrouwen na wisseltruc

Vaak troffen PKC en TOP elkaar in de zaalfinale. Dit was de eerste maal in de historie van de Korfbal League dat beide topploegen elkaar ontmoetten in de play-offs. PKC keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan, maar kwam in de slotfase op gelijke hoogte. Toen haperde de Papendrechtse motor en werd er alsnog verloren.

Scholtmeijer: "In de eerste helft hebben we te weinig pogingen genomen en was het schotpercentage ook nog eens te laag. We moesten een wisseltruc toepassen (Olav van Wijngaarden ging Mick Snel verdedigen, red.) om de controle weer te krijgen. Op het moment dat we er overheen zouden gaan, vergaten wij de trekker over te halen. En TOP deed dat wel heel goed."

Ondanks de nederlaag kijkt Scholtmeijer met vertrouwen uit naar volgende week, als PKC moet winnen in Sassenheim om een derde wedstrijd in de play-off serie af te dwingen. "Als je alle omzettingen had gedaan en je had dan nog geen controle, dan zou je met een heel ander gevoel naar volgende week gaan. Op basis van dat goede stukje in de tweede helft moet je verder kijken."

Vriendschap

Scholtmeijer en Braunstahl speelden samen bij TOP, maar raakten echt close met elkaar tijdens de zeven jaar bij het Nederlands team. Scholtmeijer was de bondscoach en Braunstahl fysiotherapeut en assistent. Bij Oranje kreeg hun vriendschap een diepere laag. "We hebben het wel eens gehad over wat vriendschap is. Toen zei ik al dat als Wim 's nachts met pech langs de kant van de weg staat hij mij altijd mag bellen. We hebben zoveel hotelkamers gedeeld. Bovendien delen we allebei hetzelfde idee over korfbal", spreekt Braunstahl.

"Als ik van iemand moet verliezen, dan is het van hem", reageert Scholtmeijer. "Ik gun hem persoonlijk heel veel succes en plezier. Als het met TOP tijdens de competitie niet goed gaat, dan baal ik niet voor die ploeg, maar voor hem persoonlijk."

Bekijk hier het hele interview tussen de boezemvrienden Scholtmeijer en Braunstahl. Wie een 'betere klootzak' is, waarom er in hun ogen ploegen hadden moeten degraderen, over het niveau van de Korfbal League en waarom het vroege starten van de competitie van invloed is op het hoge aantal blessures: