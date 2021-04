Hapjes, sapjes en stapjes: horecawandeling populair in Dordrecht

Horecawandelingen trekken ieder weekend honderden mensen in Dordrecht

Kleine hapjes en een flinke tour door de stad: zogeheten horecawandelingen vind je inmiddels in vrijwel iedere stad. Ook Dordrecht blijft hierin niet achter, de restaurantroutes zijn enorm populair.

Je kunt kiezen uit verschillende aanbieders maar het idee is bij alle wandelingen hetzelfde: er is een route uitgestippeld langs verschillende horecazaken. Hier krijg je een klein hapje en kan je wat drinken bestellen. Dit eet je buiten op. Daarna zet je koers richting de volgende zaak.

Ieder weekend doen er zo’n driehonderd mensen aan mee. Bij Finn’s Eten en Drinken aan het Blauwpoortsplein krijgen gasten een kipsateetje. “Je wilt mensen iets laten proeven waarom je bekend staat, bij ons is dat onze huisgemaakte kipsaté”, vertelt eigenaar Regard Reuser.

Het is voor zijn zaak heel belangrijk dat deze wandelingen georganiseerd worden. “Dit geeft een beetje meer vertrouwen dat je het toch gaat redden. Financieel helpt dit zeker, want je hebt toch best wel veel kosten en door dit behoud je wat cashflow.”

Steuntje in de rug voor de horeca

Er wordt enthousiast gereageerd door de wandelaars die voor de deur van Finn’s hun kipsateetje eten. “Ik vind het leuk om weer eens iets leuks te kunnen doen in de stad, en daarbij vind ik het ook heel belangrijk om de horeca een steuntje in de rug te geven”, vertelt een deelnemer.

Naast dat deze wandelingen goed zijn voor de financiële situatie van de horecazaken, zetten ze ook in op de lange termijn. Chef Wouter Bos van restaurant Post in Dordrecht vertelt dat hij hoopt dat mensen terugkomen op het moment dat de horeca weer open mag.

Omdat er op de route een paar vaste restaurants staan, komt de wandelaar misschien op plekken waar ze anders nooit waren geweest. “Mensen komen bij je bedrijf en hebben te maken met wat je serveert. Dus dan hoop je dat mensen later nog eens bij je binnenstappen omdat ze hebben onthouden dat ze een lekker hapje kregen en leuk behandeld werden”, vertelt Wouter.

Voorlopig hebben de horecazaken nog geen uitzicht op een nieuwe openingsdatum. Tot die tijd blijven ze inzetten op de wandelingen.