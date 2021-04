Campings in de regio staan vol met de Paasdagen

De lage temperaturen weerhouden kampeerders er niet van de camper van stal te halen en de scheerlijnen strak te spannen. Campings in de regio stromen vol met gasten die een lang paasweekend in de natuur willen doorbrengen. De telefoon van camping De Grevelingen in Nieuwe-Tonge en camping Zonnehoeve in Oudenhoorn staat roodgloeiend.

"Als je achter de computer gaat zitten dan hoor je de reserveringen achter elkaar oppoppen. Je zou denken dat op een gegeven moment alle plekjes vol zitten, maar nee", vertellen Sanne en Gerben de Groot van camping Zonnehoeve met een grote glimlach. Deze reserveringen komen niet van buitenlandse toeristen. "Wat er nu staat is honderd procent Nederlands. Ik denk dat ze dat in Duitsland ook wel zullen merken, dat mensen vooral in eigen land op vakantie gaan."

Ook Jeroen Buijs van camping Grevelingen beaamt dit: "Je ziet andere gasten dan anders. Ik denk dat de mensen die normaal een hotelletje boeken in Italië of Spanje nu hier komen." Een van de campinggasten vertelt dat hij er op deze manier maar het beste van probeert te maken. "Ik zie het zo gebeuren dat we tot augustus niet weg kunnen."

Maar, vakantie in eigen land heeft ook voordelen. "Je komt op plekken die je anders nooit bezocht had", zegt een van de campinggasten. Een ander staat op het punt een fietstocht te maken naar Rockanje. De sfeer is opgelaten, veel campinggasten zijn blij überhaupt even weg te kunnen. "Na alle coronaperikelen zijn we blij dat we weer eens het huis uit mochten", vertelt een campinggast voordat hij een flinke trek van zijn sigaar neemt.