KIJK TERUG: 'Zou jij je lever voor mij geven?', over het doneren van je lever aan je man

'Een levende lever afstaan? Ben je gek! Dat kan toch helemaal niet!'. Dat kan dus wel. In het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam bijvoorbeeld. Leverpatiënt Ivo de Knegt en zijn vrouw - en donor - Denise laten zien dat met deze operatie de wachtlijst flink kan slinken.

Kijk hier de documentaire 'Zou jij je lever voor mij geven?' terug. De tekst gaat verder onder de video:

Denise de Knegt doneert op 12 september 2019 zeventig procent van haar lever aan haar man Ivo. Op dat moment is hun dochtertje Sienna net een jaar oud. De operatie is risicovol maar ze gaan het avontuur aan. Ivo: "Ik ben 18 jaar ziek geweest. Maar als je dan vader wordt, wil je echt niet zomaar uit het leven stappen omdat je een leverontsteking hebt."

Bijzondere transplantatie

Het echtpaar gaat de bijzondere levende levertransplantatie aan. Professor Herold Metselaar, Hoofd Leverziekten & Levertransplantatie van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) trekt de stoute schoenen aan en vraagt ze of het hele proces voor, tijdens en na de operatie gefilmd mag worden. Metselaar: "Zodat we toekomstige gevers en ontvangers goed kunnen voorlichten. Beelden zeggen zoveel meer dan ons informatieboekje."

Ivo: "Wij zeiden ja! Hoe mooi is het dat wij nu misschien meer mensen kunnen overtuigen om een levende levertransplantatie te ondergaan? Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat een lever gewoon weer helemaal aangroeit bij de donor."

En de transplantatie kan direct verschil uitmaken, vertelt Ivo: "Ik heb tot in de operatiekamer jeuk gehad over mijn hele lichaam en na de operatie was de jeuk gewoon helemaal weg. Mijn vader zei al op op de tweede dag 'hé, je oog is niet meer geel, het begint weer wit te worden.' Je gaat je echt zoveel beter voelen, krijgt zoveel meer energie, je begint weer echt te leven!"

Mentaal herstellen

"Fysiek gaat alles prima, maar mentaal gezien zit ik nog steeds in een proces om de operatie te verwerken. Dat geldt niet alleen voor mij, ook voor Denise. Dat mentale deel hoort ook echt bij de transplantatie."

Ivo is achttien jaar ziek geweest. "Je hebt je lichaam al af zien en voelen takelen, je hebt daar mee leren omgaan in je dagelijkse leven. En dan krijgt je de transplantatie en wordt je wakker met een lichaam dat opeens totaal anders reageert op een nieuwe lever die wél functioneert. Dat heeft zo een grote impact op je leven."

Documentaire als informatiebron

"Wij kregen van veel patiënten en hun familie de vraag waar ze meer informatie konden vinden over de levende levertransplantatie", vertelt EMC professor Herold Metselaar. "Ons boekje was blijkbaar niet helder genoeg maar meer was niet beschikbaar. Toen dacht ik: waarom maken we er niet een documentaire over?" Sipke Jan Bousema heeft de film geproduceerd en zo ontstaat de film 'Zou jij je lever voor me geven'.

Het verhaal gaat verder onder de tweet



"Je ziet Ivo en Denise voor, tijdens en na de transplantatie. Vorig jaar hebben we al een deel van de film aan toenmalige patiënten en hun familie laten zien en het bleek direct dat het veel meer ging leven en mensen een beter idee hadden waar we over praten. Daar zijn we familie De Knegt ongelofelijk dankbaar voor", zegt Metselaar.

Terugvechten kost tijd

Medisch gezien is de EMC-arts tevreden. "Als je zo lang als Ivo ziek bent geweest, dan moet je de eerste drie maanden na de operatie puur overleven. Daarna moet je herstellen. Je lever is dan na de operatie gezond, maar de rest van je lichaam nog niet. Dat terugvechten kost tijd, je moet wennen aan je nieuwe situatie." Dat kost volgens Metselaar gemiddeld een à twee jaar.

Ivo en Denise staan en stonden er niet alleen voor. Ze kunnen altijd terecht bij een medisch maatschappelijk werker en een verpleegkundige.