Volleybaldames VCN opnieuw in de bekerfinale

Het damesteam van Laudame Financials VCN heeft zaterdag weer de bekerfinale gehaald. De volleybalploeg uit Capelle aan den IJssel rekende in de halve finale af met FAST uit Gennep.

VCN versloeg FAST met 3-1 in sets (25-22, 14-25, 26-24, 25-18). Het is niet de eerste keer dat de Capellenaren de bekerfinale hebben gehaald. Vorig seizoen bereikte VCN als team uit de topdivisie deze eindstrijd. Toen was Sliedrecht Sport te sterk voor de roodhemden.

De finale wordt maandag gespeeld in Groningen tegen Apollo 8. De ploeg uit Borne versloeg in de halve finale Djopzz Regio Zwolle met 3-1 in sets.

Sliedrecht Sport

De teams van Sliedrecht Sport hebben bij de mannen en vrouwen geen bekerfinale bereikt. Het herenteam ging in de halve finale onderuit tegen Draisma Dynamo uit Apeldoorn (0-3). De vrouwen verloren vrijdag in de kwartfinale met 3-2 in sets van FAST.