Henk Fraser wilde tegen PEC de terechte kritiek op Sparta weerleggen

Sparta-trainer Henk Fraser was na afloop van het met 3-2 gewonnen thuisduel tegen PEC Zwolle erg blij. Zijn ploeg zegevierde in de laatste minuut van de blessuretijd, maar de oefenmeester baalt ervan dat er geen feestje gevierd kon worden met de supporters op Het Kasteel. "Dit was zo'n moment", beseft Fraser zich.

De ontlading was groot bij Fraser, toen Lennart Thy het winnende doelpunt in het doel kopte. "Het is knap dat we, gezien de omstandigheden in deze wedstrijd, deze wedstrijd nog winnen", zegt Fraser, die de veerkracht van zijn ploeg prijst.

'Terechte kritiek weerleggen'

De trainer van Sparta krijgt vanuit allerlei kanten mee dat zijn ploeg de laatste maanden wat minder speelt, hoewel de Kasteelclub in de eredivisie wel de punten pakt. "De kritiek trek ik me niet zozeer aan, maar je wilt graag het tegendeel bewijzen. De wedstrijd tegen PEC Zwolle was er eentje waarop we dat konden laten zien", legt Fraser uit. "Je wilt graag hier en daar de terechte kritiek weerleggen."

Na de wedstrijd gaf Fraser toe dat Sparta 'behoorlijk richting veilig kan denken' in de eredivisie, zeker na deze zege op PEC. "Misschien kunnen we daar naar handelen in de volgende wedstrijden."