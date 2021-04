Lennart Thy laat de matchwinnaar bij Sparta-PEC Zwolle (3-2): 'Een leuke avond'

Lennart Thy was de gevierde man met twee goals voor Sparta tegen zijn oude club PEC Zwolle (Bron: Orange Pictures - Herman Dingler)

Lennart Thy was zaterdagavond de gevierde man op Het Kasteel. De Duitse spits maakte voor Sparta twee doelpunten tegen zijn oude ploeg PEC Zwolle (3-2), waarvan de winnende goal in de laatste minuut viel. "Het was een leuke avond", blikt de man van de wedstrijd terug.