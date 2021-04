Het weer van Eerste Paasdag: veel bewolking en af en toe zon

Eerste Paasdag start op veel plaatsen bewolkt. In de middag komt ook de zon er af en toe bij. Als het lang bewolkt blijft is het een graad of 8. Schijnt de zon langer, dan kan het kwik oplopen naar 10 graden. Er staat een matige westenwind.

Vanavond en vannacht neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe. In de loop van de nacht gaat het regenen. Eerst ligt de temperatuur nog rond een graad of 7, maar achter het front zakt het kwik naar slechts 3 graden. Er staat een (vrij) krachtige westenwind, die later naar het noordwesten draait.

Morgenochtend trekt de regen snel naar het zuiden weg. Daarachter klaart het op, maar vallen er ook talrijke winterse buien. Bij de buien is kans op hagel, onweer, natte sneeuw en zware windstoten. Het is maximaal 5 graden, maar tijdens een stevige bui zakt het kwik naar slechts 2 of 3 graden. Er staat een (vrij) krachtige tot harde noordwestenwind.

Vooruitzichten

Ook dinsdag en woensdag verlopen guur met geregeld (winterse) buien. Vanaf donderdag is het droger en klimt het kwik langzaam uit het dal omhoog. Toch blijft het met maximaal 8 tot 10 graden op donderdag en vrijdag fris voor de tijd van het jaar.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,9 graden en de minimumtemperatuur 3,9 graden. Er valt gemiddeld 14,2 mm neerslag.