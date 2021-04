Een hele bioscoopzaal voor jezelf om te gamen, in Alblasserdam kan dat

Gamen is in coronatijd een favoriet tijdverdrijf voor veel jongeren en wat is er dan opwindender dan dat te doen voor een gigantisch filmscherm in een verder lege bioscoopzaal? In Alblasserdam, in cultureel centrum Landvast kunnen gameliefhebbers gratis een tijdvak reserveren, om alleen of met z'n tweeën te spelen.

"We waren gevraagd door de gemeente om iets voor de jongeren te organiseren in deze tijd dat ze veel thuis zitten", vertelt bioscoopmanager Sanne le Floch. "Nou, wij hebben twee lege bioscoopzalen, dus die konden we goed inzetten." De gemeente subsidieerde de aanschaf van twee spelcomputers.

Cool en tof

De elfjarige Rafaël Khodabaks uit Dordrecht heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt en speelt samen met zijn oom Anthony Radjkoemar het spel Fortnite. Rafaël: "Het is wel heel cool en heel tof. Zeker anders dan thuis." Zijn oom vult aan: "Supergeluid, een groot beeldscherm, een hele ervaring."

Gameliefhebbers kunnen kiezen uit een stapel spellen die de bioscoop heeft liggen, maar mogen ook hun eigen game meenemen.

Zolang de bioscopen vanwege de coronamaatregelen nog geen films mogen vertonen blijft Landvast dit dagelijks doen, met uitzondering van 's zondags. Le Floch: "Er is ook al heel veel vraag: blijven we dit doen als we wel weer films mogen vertonen? Nou, dan zal het niet meer elke dag zijn, maar we gaan zeker kijken of we dat in kunnen plannen."