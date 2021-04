NS-beveiliger gebeten in Tilburg, 18-jarige Schiedamse zit vast

De twee vrouwen werden aangesproken omdat ze zwart reisden. De beveiliger werd vervolgens uitgescholden, geschopt, geslagen en dus ook gebeten in zijn arm. Hij hield er verwondingen in het gezicht en een bijtwond in zijn arm aan over.

De twee vrouwen vluchtten en werden iets verderop aangehouden door de politie. De NS-beveiliger heeft aangifte gedaan voor zware mishandeling.