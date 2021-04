LIVEBLOG: Kökcü, Senesi en Sinisterra afwezig bij Feyenoord tegen Fortuna Sittard

Het duel Feyenoord-Fortuna Sittard begint om 12:15 uur en is uiteraard live te volgen in Radio Rijnmond Sport. In De Kuip zijn Sinclair Bischop en Dennis van Eersel de commentatoren. Dennis Kranenburg presenteert de show. Harry van der Laan analyseert de wedstrijd op de radio. Radio Rijnmond Sport start om 12:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur.

Feyenoord - Fortuna Sittard (Aftrap 12:15 uur)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Botteghin, Malacia; Fer, Toornstra, Diemers; Berghuis, Bozeník, Linssen

11:34 uur

Middenvelder Orkun Kökcü is een van de Feyenoorders die afgelopen week positief testte op corona, zo meldt hij zelf op Twitter.

11:26 uur

Bij Fortuna Sittard zien we een oud-speler van Feyenoord in de basisopstelling staan. Emil Hansson is de naam.

11:07 uur

Feyenoord treedt tegen Fortuna Sittard aan zonder Orkun Kökcü, Marcos Senesi en Luis Sinisterra. De drie spelers zitten niet bij de selectie van de Rotterdammers. In de basis maken Robert Bozeník en Uros Spajic hun opwachting.

10:52 uur

Vanwege de naderende bekerfinale tussen Ajax en Vitesse moeten de spandoeken in De Kuip verwijderd worden. Daarom zijn de doeken bij het duel Feyenoord-Fortuna Sittard voor het laatst te zien.

10:41

De Rotterdammers missen tegen Fortuna Sittard zeker twee spelers vanwege een positieve coronatest. Dit nieuws hakte er bij Feyenoord-trainer Dick Advocaat flink in, zo gaf hij toe op de persconferentie.

10:04

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord blikken Dennis van Eersel en Sinclair Bischop met presentator Jan Jaap Pruysen vooruit op de komende thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en bespreken ze de talrijke ontwikkelingen binnen de club. Zo begint de afdeling scouting weer serieuze vormen aan te nemen. Luister hieronder de Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast terug.