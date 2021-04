TERUGLEZEN: Feyenoord-Fortuna Sittard (2-0)

Luister hieronder live mee naar Radio Rijnmond Sport, met reacties vanuit De Kuip:

En kijk terug op ons liveblog:

Feyenoord - Fortuna Sittard 2-0 (0-0)

50' 1-0 Bryan Linssen

83' 2-0 Steven Berghuis

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Botteghin, Malacia; Fer (78' El Bouchataoui), Toornstra, Diemers (70' Teixeira); Berghuis, Bozeník (70' Baldé), Linssen

90' Het zit erop in De Kuip!

Feyenoord begon moeizaam aan het thuisduel met Fortuna Sittard, maar wint uiteindelijk met 2-0 van de Zuid-Limburgers.

Het duel is beslist! In de counter rondt Steven Berghuis de steekpass van Aliou Baldé goed af. Feyenoord leidt met 2-0 tegen Fortuna Sittard!

80' Teixeira met een aardig schot (1-0)

Feyenoord vergeet aan alle onzekerheid een einde te maken. Invaller João Teixeira haalt uit, maar Fortuna-doelman Yannick van Osch ranselt de bal uit het doel.

78' WISSEL Feyenoord: Fer

El Bouchataoui (1-0)

Achraf El Bouchataoui maakt eindelijk zijn debuut in Feyenoord 1. Hij komt als invaller binnen de lijnen voor Leroy Fer.

73' Baldé gevaarlijk voor Feyenoord (1-0)

De Senegalese invaller Aliou Baldé is meteen dreigend voor Feyenoord. Een voorzet van de jarige Jens Toornstra schiet hij op de paal.

70' WISSELS Feyenoord: Bozeník + Diemers

Baldé + Teixeira (1-0)

Een dubbele vervanging bij de Rotterdammers. Robert Bozeník en Mark Diemers worden vervangen door Aliou Baldé en João Teixeira.

69' Linssen met een afzwaaier (1-0)

Vanaf de linkerkant komt Bryan Linssen naar binnen. De Feyenoord-aanvaller is nu niet trefzeker tegen Fortuna. Hij knalt de bal hoog over.

57' Bozeník heeft het vizier niet op scherp (1-0)

Weer een goede kans voor Feyenoord-spits Robert Bozeník. De Slowaak krijgt de bal vanaf de rechterkant van Lutsharel Geertruida. De aanvaller trapt echter op Fortuna-verdediger Martin Angha.

54' Malacia slordig, Fortuna vervolgens niet scherp (1-0)

Aan de linkerkant lijdt Tyrell Malacia slordig balverlies voor Feyenoord. Vervolgens krijgt Tesfaldet Tekie de bal van Mats Seuntjens. In de verre hoek redt doelman Justin Bijlow.

Daar is het openingsdoelpunt van de wedstrijd! Op aangeven van Steven Berghuis kopt Bryan Linssen de bal bij de tweede paal in de verre hoek. Het is 1-0 voor Feyenoord tegen Fortuna!

49' Grootste kans voor de bezoekers (0-0)

De thuisploeg komt heel goed weg. Feyenoord let niet goed op bij een snelle vrije trap van Fortuna. Op aangeven van Sebastian Polter schuift Zian Flemming de bal voorlangs.

46' De bal rolt weer (0-0)

Feyenoord en Fortuna Sittard zijn gestart in de tweede helft. Er zijn geen wissels doorgevoerd bij de Rotterdammers.

45' Het is rust in De Kuip (0-0)

Scheidsrechter Allard Lindhout heeft gefloten voor het einde van de eerste helft. Feyenoord imponeert niet tegen Fortuna Sittard en heeft moeite om de kansen te benutten.

35' Kopbal van Fortuna nipt over het doel (0-0)

Feyenoord let even niet goed op. Aan de rechterkant gaat Emil Hansson er vandoor namens Fortuna Sittard. Uit zijn voorzet kopt spits Sebastian Polter de bal over.

34' Bozeník straft fout van Fortuna niet af (0-0)

Dit was de grootste kans van de wedstrijd. Feyenoord-spits Robert Bozeník straft slordig balverlies van Martin Angha niet af. Hij schiet op Fortuna-keeper Yannick van Osch.

25' Weer Slowaakse dreiging bij Feyenoord (0-0)

Robert Bozeník is wéér gevaarlijk voor de Rotterdammers. De spits trapt de bal voorlangs. Een aantal seconden later schiet Bozeník wel raak, maar dat doet hij vanuit buitenspelpositie.

21' Bozeník met zijn eerste wapenfeit (0-0)

Daar was bijna het openingsdoelpunt van de wedstrijd. Op aangeven van Steven Berghuis haalt Feyenoord-spits Robert Bozeník uit. Fortuna-keeper Yannisch van Osch keert die poging.

15' Fortuna met de eerste grote kans (0-0)

Mats Seuntjens haalt uit op het doel van Feyenoord. Via Eric Botteghin gaat dat schot naast.

8' Pegel van Toornstra over (0-0)

De eerste kans van Feyenoord is een feit. Jens Toornstra trapt een afvallende bal vanaf twintig meter over het doel van Fortuna Sittard.

1' De bal rolt in De Kuip!

Feyenoord en Fortuna Sittard zijn begonnen aan hun eredivisieduel onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

11:34 uur

Middenvelder Orkun Kökcü is een van de Feyenoorders die afgelopen week positief testte op corona, zo meldt hij zelf op Twitter.

11:26 uur

Bij Fortuna Sittard zien we een oud-speler van Feyenoord in de basisopstelling staan. Emil Hansson is de naam.

11:07 uur

Feyenoord treedt tegen Fortuna Sittard aan zonder Orkun Kökcü, Marcos Senesi en Luis Sinisterra. De drie spelers zitten niet bij de selectie van de Rotterdammers. In de basis maken Robert Bozeník en Uros Spajic hun opwachting.

10:52 uur

Vanwege de naderende bekerfinale tussen Ajax en Vitesse moeten de spandoeken in De Kuip verwijderd worden. Daarom zijn de doeken bij het duel Feyenoord-Fortuna Sittard voor het laatst te zien.

10:41

De Rotterdammers missen tegen Fortuna Sittard zeker twee spelers vanwege een positieve coronatest. Dit nieuws hakte er bij Feyenoord-trainer Dick Advocaat flink in, zo gaf hij toe op de persconferentie.

10:04

In onze wekelijkse podcast over Feyenoord blikken Dennis van Eersel en Sinclair Bischop met presentator Jan Jaap Pruysen vooruit op de komende thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard en bespreken ze de talrijke ontwikkelingen binnen de club. Zo begint de afdeling scouting weer serieuze vormen aan te nemen. Luister hieronder de Feyenoord-editie van de FC Rijnmond Podcast terug.