Een bijzondere gast zwemt rond in de Schiehaven: een zeehond

De zeehondenkenner geeft wat voorbeelden. "Er zijn recent zeehonden gezien in Utrecht, Zaltbommel, Antwerpen en Gent." Volgens hem kan het geen kwaad voor de zeehond in de Schiehaven. "Zolang er verbinding is met de open zee, is er niets aan de hand."

Interessant is het wel volgens Van der Hielen. "Deze zeehond kan echt alle kanten opzwemmen. Misschien de Lek, richting Dordrecht of gewoon weer naar de zee."

Volgens Van der Hielen wordt de kans alleen maar groter dat deze dieren gespot worden in de Nederlandse rivieren. "De populatie neemt langzaam toe, dus de kans ook."