Bezopen bestuurder maakt brokken in Sliedrecht en rijdt met straatnaambord door voorruit naar Papendrecht

Een zwaar beschonken automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor veel schade gezorgd in Sliedrecht en vervolgens een bijzonder ritje gemaakt naar Papendrecht. Hij reed namelijk in een zwaarbeschadigde auto rond met ook nog eens een straatnaambordje door de vooruit.

De 27-jarige man uit Gelderse Doesburg was ergens in Sliedrecht tegen wat straatmeubilair geknald. Aan het bordje in zijn vooruit was goed te zien dat dit aan de Craijensteijn is gebeurd. Iets verderop werd hij gespot op de Ouverture door iemand die de politie tipte.

Maar agenten troffen de grijze auto pas aan in Papendrecht. Uit het voertuig kwam een walm van alcohol en hierin lagen flesjes bier. Uit een blaastest bleek dat de man vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan.

De Doesburger zit vast, is zijn rijbewijs kwijt en krijgt later zijn straf te horen.