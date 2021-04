Feyenoord dankzij doelpunten Linssen en Berghuis uiteindelijk simpel langs Fortuna Sittard

Analyse Feyenoord-Fortuna (2-0): 'Het was niet sprankelend'

Feyenoord heeft zondagmiddag in de eigen Kuip relatief eenvoudig afgerekend met Fortuna Sittard. Nadat er in de eerste helft al aardig wat kansen werden gemist gaven treffers van Bryan Linssen en Steven Berghuis na rust de doorslag: 2-0.

Dick Advocaat moest door coronabesmettingen binnen zijn selectie behoorlijk puzzelen aan de opstelling van Feyenoord. Zo waren onder anderen Orkun Kökcü (die zelf zijn positieve test bevestigde op Twitter), Marcos Senesi en Luis Sinisterra er zondagmiddag niet bij. Dat leidde onder meer tot een basisplaats voor spits Robert Bozeník, zijn tweede van dit seizoen.

Kansen voor Bozeník

Na een rustige openingsfase was het diezelfde Bozeník die in de eerste helft meerdere malen naliet Feyenoord op voorsprong te zetten tegen Fortuna. De Slowaak schoot binnen een kwartier tijd twee keer net naast, op Fortuna-keeper Yannick van Osch en van dichtbij raak. Helaas voor Bozeník en Feyenoord was laatstgenoemde poging vanuit buitenspelpositie. Geen 1-0 dus.

Aan de andere kant beet Fortuna vooral met een kopbal van Sebastian Polter uit een voorzet van oud-Feyenoorder Emil Hansson van zich af, maar verder kregen de Limburgers weinig concrete mogelijkheden op een treffer voor rust.

Nadat Zian Flemming na rust de eerste grote mogelijkheid namens de bezoekers had gemist, kwam Feyenoord op voorsprong. Een prima voorzet van Steven Berghuis werd dito in de verre hoek binnen gekopt door Bryan Linssen.

Tekst gaat verder onder het fragment.



Na de openingstreffer lukte het Feyenoord lange tijd niet om door te drukken. Wederom Bozeník miste een grote mogelijkheid, maar ook invaller Aliou Balde was dichtbij. De Senegalees schoot uiteindelijk op de paal. Aan de andere kant kwam Fortuna ook niet heel concreet in de buurt van de gelijkmaker.

Een kleine tien minuten voor tijd viel de beslissing. In een snelle omschakeling stuurde invaller Balde aanvoerder Berghuis weg, die alleen op Fortuna-doelman Van Osch af kon. De topscoorder van Feyenoord, tijdens de interlandperiode nog twee keer trefzeker voor Oranje, maakte geen fout en schoot de 2-0 in de verre hoek. Daarmee was het verhaal van Feyenoord-Fortuna wel geschreven.

Tekst gaat verder onder het fragment.



Feyenoord - Fortuna Sittard 2-0 (0-0)

50' Bryan Linssen 1-0

83' Steven Berghuis 2-0

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Spajic, Botteghin, Malacia; Fer (78' El Bouchataoui), Toornstra, Diemers (69' Teixeira); Berghuis, Bozeník (69' Balde), Linssen

Kijk hieronder naar de analyse van Feyenoord-watcher Sinclair Bischop de 2-0 overwinning tegen Fortuna Sittard.