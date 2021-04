Justin Bijlow weer in het doel van Feyenoord: 'Het voelde lekker ouderwets'

De doelman heeft een streep kunnen zetten door de mindere weken die hij achter zich heeft liggen. Bijlow trok dat goede gevoel, dat de Feyenoord-keeper al had opgedaan vóór het EK Onder 21 van Jong Oranje, naar eigen zeggen door. Ook al stond hij op dat toernooi in Hongarije niet tussen de palen. "Ik had met de trainer gesproken en wist waar ik aan toe was", zegt Bijlow. "Maar ik heb wel goed kunnen trainen en me daar kunnen laten zien."

Bijlow sprak met hoofdtrainer Dick Advocaat. "Hij zei dat ik bij Jong Oranje sowieso zou keepen, maar dat klopte niet helemaal", glimlacht de keeper. "Maar gisteren hoorde ik dat ik zou gaan spelen."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-doelman Justin Bijlow na afloop van het duel met Fortuna Sittard (2-0). De tekst gaat verder onder de video:

Ondanks dat Feyenoord in de eredivisie een minder seizoen heeft, vindt Bijlow dat de motivatie er nog altijd is in de spelersgroep van de Rotterdammers. "Ik wil het hoogst haalbare. Daar gaan we nu voor", zegt Bijlow strijdbaar.