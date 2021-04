Advocaat over Feyenoord-Fortuna (2-0): 'Tweede helft vond ik het wel echt goed'

"Ik heb van tevoren gezegd: we moeten winnen", vervolgt Advocaat, die zondag zijn tweehonderdste duel coachte in de eredivisie. "Dat hebben ze goed begrepen, er zat veel schwung in het elftal. Het was niet allemaal even goed, maar ik vond het best wel leuk om naar te kijken."

"In de eerste helft hadden we al twee, drie mogelijkheden met Bozeník. Maar die maken we niet af. De tweede helft vond ik het wel echt goed."

Advocaat moest door coronabesmettingen binnen zijn selectie behoorlijk puzzelen aan de opstelling van Feyenoord. Zo waren onder anderen Orkun Kökcü (die zelf zijn positieve test bevestigde op Twitter), Marcos Senesi en Luis Sinisterra er zondagmiddag niet bij. "We hebben tot vandaag moeten wachten wie er allemaal bij zouden zijn. Maar wel tegen elkaar gezegd: jullie trainen een jaar met elkaar, dus laat het maar zien en straal in ieder geval plezier uit."

Bijlow & El Bouchataoui

Justin Bijlow maakte zondagmiddag zijn rentree onder de lat bij Feyenoord, ten koste van Nick Marsman. "Bijlow is gewoon een goede keeper, daar hoeven we niet over te discussiëren", vertelt Advocaat. "Hij oogde ook heel gelukkig, dan is het heel leuk om hem te zien."

Advocaat liet verder Achraf El Bouchataoui zijn officiële debuut maken in het shirt van Feyenoord 1. "Een controlerende speler, goed aan de bal. Goede passer, goede breker. Maar hij zal meer inhoud moeten krijgen. Meer loopvermogen. Als hij de bal heeft ziet hij het wel en hij heeft ook de bravoure qua praten. Daarom kreeg hij ook de kans."

Bekijk hieronder het hele interview met Feyenoord-trainer Dick Advocaat.