Sportoverzicht: The Hookers onderuit bij hervatting rugbycompetitie

Het clubhuis van rugbyclub The Hookers in Hoek van Holland

The Hookers heeft na een aantal maanden weer de draad opgepakt in de ereklasse van het rugby. De rugbyclub uit Hoek van Holland speelde zaterdag de eerste wedstrijd in de zogeheten voorjaarscompetitie bij Rugby Club 't Gooi. Winnen deed het team van coach Glenn Vertonghen niet, want The Hookers verloor met twee punten verschil van de topploeg (33-31).

De voorjaarscompetitie bestaat uit elf teams. Er kunnen geen teams uit deze competitie degraderen. Ook is het niet mogelijk om te promoveren naar deze voorjaarscompetitie. In drie maanden speelt The Hookers nog tien wedstrijden.

Basketbal

Z & Z Feyenoord Basketball kon zaterdagavond niet stunten tegen ZZ Leiden. In het Topsportcentrum verloor het mannenteam van coach Toon van Helfteren met 92-96. In de Elite A van de dutch basketball league delen de Den Helder Suns en Feyenoord Basketball na zeventien duels de laatste plek met achttien punten.

4Consult/Binnenland heeft zaterdag goede zaken gedaan in de strijd om de koppositie van de basketball league dames. Het team uit Barendrecht versloeg koploper Lekdetec.nl in eigen huis met 86-76. Na deze zege zijn de blauwhemden nu samen met Dozy Den Helder koploper met 24 punten uit veertien duels. Lekdetec.nl heeft evenveel punten als Binnenland, maar speelde wel een duel meer.

Hockey

In de Tulp hoofdklasse heren schreef HC Rotterdam zondag een overwinning bij. Oranje Rood werd in eigen huis met 4-3 verslagen. Na deze zege blijft het team van coach Albert Kees Manenschijn op de derde plaats staan. De Rotterdammers hebben 37 punten in zeventien duels gepakt.

Korfbal

PKC/Vertom moet flink aan de bak in de halve finale van de play-offs van de Korfbal League. In eigen huis verloor de ploeg uit Papendrecht zaterdag van TOP/Litta uit Sassenheim (21-22). Het team van korfbalcoach Wim Scholtmeijer moet nu volgende week bij TOP winnen om zicht te houden op de finale van de Korfbal League. Bij een nederlaag zit het seizoen erop voor PKC.

Volleybal

Het damesteam van Laudame Financials VCN heeft zaterdag weer de bekerfinale gehaald. De volleybalvrouwen uit Capelle aan den IJssel rekenden in de halve finale met 3-1 in sets af met FAST uit Gennep. VCN neemt het maandag om 16:00 uur in de bekerfinale op tegen Apollo 8.

VCN-coach Ivo Munter merkte dat vorig seizoen, toen zijn ploeg nog uitkwam in de topdivisie, als 'een toerist' de bekerfinale in ging. De Capelse formatie ging in de eindstrijd vervolgens onderuit tegen Sliedrecht Sport.

Luister hieronder naar de volledige vooruitblik van VCN-coach Ivo Munter op de bekerfinale. Ook spreekt hij over het huidige eredivisieseizoen. De tekst gaat verder onder de audio:

Munter verwacht een zware wedstrijd tegen de topploeg uit Borne. Apollo 8 is de grote favoriet volgens hem. VCN gaat wel haar huid zo duur mogelijk verkopen. "We gaan echt proberen elke millimeter eruit te persen", kondigt hij aan. "Als we de beker én de degradatiepoule winnen, dan ben ik zeer tevreden over dit seizoen."

Voetbal

Excelsior Vrouwen kwam in de vijfde ronde van de Eredivisie Cup uit. Stunten kon de Kralingse ploeg niet, want op bezoek bij het ADO Den Haag van coach Sjaak Polak verloor Excelsior vrijdag met 4-1.

Waterpolo

SVH beleefde zaterdag in de eredivisie een avond om snel te vergeten. In Utrecht kregen de Rotterdamse waterpolomannen een flink pak slaag van koploper UZSC (20-4). Na vijf duels staat SVH twaalfde met vier punten. ZPB H & L Productions kwam dit weekend niet in actie. De Barendrechtse ploeg was vrij.

Wielrennen

Wielrenster Demi Vollering uit Berkel en Rodenrijs is zondag vijfde geworden tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ze finishte 24 seconden achter winnares Annemiek van Vleuten, die de Ronde van Vlaanderen in 2011 ook al won.

Vorig jaar ging de titel naar de eveneens in Berkel woonachtige Chantal Blaak.