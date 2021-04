Hoera! Geervliet viert 640 jaar stadsrechten

Het is tegenwoordig een plaatsje met nog geen 1700 inwoners, maar Geervliet was vroeger een bloeiende nederzetting. Het is deze zondag precies 640 jaar geleden dat het dorp op Voorne-Putten stadsrechten kreeg. Reden genoeg voor het uithangen van de Geervlietse vlag, het versieren van het voormalige stadhuis en een bezoek van burgemeester Foort van Oosten van Nissewaard en wethouder Martijn Hamerslag.

Geervliet was de oudste nederzetting van Voorne-Putten en is eind 12e eeuw gesticht. De Bernisse was toen een belangrijke vaarroute en elk schip dat langs Geervliet kwam, moest een bepaald percentage van de lading afdragen. "Als je nagaat dat er volgens de annalen 330 schepen per jaar volgeladen met bier Geervliet passeerden, werden daar door de graaf behoorlijk wat centjes verdiend", vertelde gids Leen van Winkel eerder tijdens de Zomertoer van Rijnmond .

In 1381 kreeg Geervliet stadsrechten. Vanuit Geervliet werd vanaf het begin van de veertiende eeuw het Land van Putten bestuurd. Cornelis de Witt, de oudste van de twee gebroeders De Witt die in 1672 werden vermoord, was later de Ruwaard van Putten en voerde die functie uit vanuit Geervliet.



Versieringen

Om 640 jaar stadsrechten te vieren, hadden veel bewoners een vlag met het embleem van Geervliet opgehangen. Ook was het stadhuis versierd en riep een echte stadsomroeper het grote nieuws op ouderwetse wijze om.

Het is bovendien niet het enige feestje dat gevierd wordt deze zondag. Ook viert de Stichting Oud Geervliet het vijftigjarig jubileum én is de driehonderd jaar oude klok van het stadhuis officieel weer in gebruik genomen. De klok luidde het laatst tijdens de dodenherdenking van 75 jaar geleden en is nu gerestaureerd.