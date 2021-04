Motorrijder raakt gewond op Vondelingenplaat; mogelijk sprake van straatrace

Een motorrijder is zondagavond op een auto geklapt op de Vondelingenplaat. Het slachtoffer heeft flinke verwondingen opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde rond 18:30 uur op de Propaanweg. Er waren op dat moment meer dan honderd auto's aanwezig in de straat. Getuigen spreken van een straatrace waarbij het mis is gegaan, maar de politie kan dit niet bevestigen.

Toen agenten op de Propaanweg aankwamen voor verder onderzoek, was de motor al weggehaald. Het is onduidelijk door wie dat is gebeurd.