A29 richting Rotterdam langer dicht dan verwacht door slijtage aan wegdek

De Volkerakbrug in de A29 richting Rotterdam blijft langer afgesloten dan aanvankelijk de bedoeling was. Tijdens werkzaamheden dit weekend aan de brug bij Willemstad kwam onverwacht slijtage aan het wegdek naar voren, meldt Rijkswaterstaat. De weg tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein blijft daarom dicht tot woensdagochtend in plaats van maandagochtend.