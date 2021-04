Oom en 15-jarig neefje wisselen van bestuurdersplek terwijl ze met 100 km/u op A20 rijden

Een oom en zijn 15-jarige neefje dachten zondag de politie te slim af te zijn. De minderjarige knul reed op de A20 in een auto met zijn oom naast zich, toen de politie hen in de smiezen kreeg. Nadat de auto echter een stopteken had gekregen en aan de kant was gezet, zat opeens de oom achter het stuur. "Leuk geprobeerd, jammer van de poging", reageert de politie.

De oom had de plek van zijn jongere neefje achter het stuur overgenomen, terwijl ze met 100 kilometer per uur over de A20 reden. "Dit is toch wel een van de meest lompe dingen die je kan doen, alhoewel het op de snelweg laten rijden van je neefje van 15 ook niet bijster slim is", schrijft de politie op sociale media.

De 15-jarige jongen was op dashcambeelden van de politie duidelijk zichtbaar als bestuurder, maar ondanks dat bewijs bleef de oom volhouden dat de bevindingen van de politie niet klopte.

Er is proces-verbaal opgemaakt tegen de oom, maar ook in de relationele sfeer zijn de laatste woorden hier volgens de politie nog niet over gesproken. "De vader van de jongen was op zijn zachtst gezegd niet zo blij met zijn broer en diens actie."