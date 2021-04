Het weer van vandaag: onstuimig, met kans op hagel en natte sneeuw

Vanochtend is het bewolkt en trekt er een zone met regen van noord naar zuid over de regio. In de middag klaart het op, maar vallen er ook winterse buien. Bij de buien is kans op hagel, natte sneeuw en zware windstoten. Het is maximaal 5 graden, maar tijdens een stevige bui zakt het kwik naar slechts 2 of 3 graden. Er staat een (vrij) krachtige tot harde noordwestenwind.

Vanavond en vannacht blijven opklaringen en winterse buien elkaar afwisselen. Het kwik zakt naar 3 graden aan zee tot lokaal 1 graad boven nul in het oosten van de regio. Met name pal aan zee blijft er een (vrij) krachtige tot harde noordwestenwind staan. In het binnenland zwakt de wind iets af.

Sneeuw op komst

Morgen vallen er nog steeds talrijke buien met kans op hagel, onweer, natte sneeuw en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt de zon af en toe. De temperatuur loopt op naar maximaal 5 graden, maar tijdens zware buien zakt het kwik naar een graad of 2. Er staat nog steeds een (vrij) krachtige noordwestenwind.

In de nacht van dinsdag op woensdag kan er vooral in het oosten van de regio sneeuw vallen. Lokaal kleurt de wereld daar dan even wit. Woensdag overdag vallen er vooral regenbuien en ligt de temperatuur rond de 6 graden. Ook de rest van de week blijft het licht wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het is maximaal 8 of 9 graden en er staat een frisse noordwestenwind.

Tussen 1 en 10 april bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 12,9 graden en de minimumtemperatuur 3,9 graden. Er valt gemiddeld 14,2 mm neerslag.