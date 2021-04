Baan in FC Rijnmond: 'Feyenoord moet Bozeník verhuren aan Excelsior'

Volgens Rob Baan, oud-technisch directeur van Feyenoord, moet Robert Bozeník alle stappen nog zetten om een goede spits voor Feyenoord te worden. De Slowaak kreeg zondag tegen Fortuna Sittard (2-0) de kans in de spits van Feyenoord, maar hij scoorde ondanks veel kansen niet. "Het is nog niet goed genoeg", oordeelt hij in FC Rijnmond.

"Hij moet leren hoe hij tegen bepaalde verdedigers moet spelen. Bozeník moet volgend jaar hoe dan ook gaan spelen." Baan pleit ervoor om Bozeník aan Excelsior te verhuren. "Als hij niet gaan voetballen, dan ben je hem over één à twee jaar 'kwijt'. Als je hem bijvoorbeeld naar RKC laat gaan, gaat Bozeník dan spelen? Bij Excelsior kun je daar invloed op hebben, afhankelijk wie daar de trainer is."

'Berghuis enige persoonlijkheid bij Feyenoord'

Baan ziet dat Feyenoord te veel afhankelijk is van Steven Berghuis. Ruud van Os, chef sport van Rijnmond, is ook onder de indruk van de aanvaller van de Rotterdammers. "Berghuis is er eentje voor wie je een kaartje koopt."

Volgens Baan is er bij Feyenoord geen andere vedette dan Berghuis. In hem ziet de voormalig technisch directeur een 'winnaar'. "De zwakte van Feyenoord is dat er te weinig persoonlijkheden in het team lopen. Berghuis is niet voor niks aanvoerder, want eigenlijk zou hij nooit aanvoerder moeten zijn."

Baan kan zich voorstellen dat Feyenoord met Berghuis een afspraak heeft gemaakt, waarbij 'beide partijen er beter van zullen worden'. "Berghuis wordt niet nóg meer waard, omdat leeftijd ook een rol gaat spelen", legt Baan uit.

Mocht Berghuis gaan vertrekken bij Feyenoord, denkt Baan dat de buitenspeler van de Rotterdammers het beste in Italië kan spelen: "Die competitie is namelijk aanvallender gaan denken."

'Sparta kan stiekem play-offs voor Europees voetbal halen'

Afgelopen zaterdag won Sparta in de laatste minuut van de blessuretijd met 3-2 van PEC Zwolle. "De club is op weg naar een hogere klassering", constateert Van Os. De Rotterdammers staan momenteel op de elfde plek van de eredivisie. "De komende twee wedstrijden, tegen AZ-uit en VVV-thuis, gaan minimaal drie punten opleveren. Hoe hoger Sparta eindigt, des te meer geld er in het laatje komt."

Volgens Van Os moet Sparta vol voor de play-offs om Europees voetbal gaan. "De spelers gaan liever op vakantie na een goede play-offs." Baan vindt het realistisch dat Sparta aan de play-offs denkt. "Ze zouden het stiekem kunnen gaan halen."

Kijk hier de volledige uitzending van FC Rijnmond terug, waarin het ook over Excelsior en FC Dordrecht ging. Aan de tafel van presentator Bart Nolles zaten voormalig technisch directeur Rob Baan, Feyenoord-watcher Dennis van Eersel en chef sport Ruud van Os: