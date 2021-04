Rob Baan in FC Rijnmond over zeges van Feyenoord en Sparta

Rob Baan schuift maandag in FC Rijnmond aan. Met de voormalig technisch directeur van Feyenoord gaat het in de regionale voetbaltalkshow over de overwinningen van Feyenoord en Sparta.

Het was een succesvol weekend voor de Rotterdamse ploegen in de eredivisie. Feyenoord versloeg Fortuna Sittard met 2-0. Sparta won in de allerlaatste minuut van de blessuretijd met 3-2 van PEC Zwolle. In de eerste divisie noteerden we een verrassend resultaat bij FC Dordrecht. De Schapenkoppen stuntten met een 3-0 zege bij De Graafschap. Excelsior speelde met 0-0 gelijk tegen Jong PSV. Op tweede paasdag komen Excelsior en FC Dordrecht wederom in actie.