De kerkdeuren van de Krimpense Mieraskerk staan open uit angst voor 'verstrooiing'

De Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel is vaak negatief in het nieuws. Vorige week nog toen een kerkganger een Rijnmond-verslaggever belaagde. Hij was daar om te vragen waarom midden in de coronapandemie de deuren van de kerk weer wagenwijd open staan. Maar praten met buitenstaanders doen de kerkleden niet graag.

De zwaar religieuze Oud Gereformeerde Gemeente is een ontoegankelijke club die het liefst in de luwte zijn eigen gang gaat. Door de coronapandemie komt de kerk met de buitenwereld in botsing. Dominee Kort ziet de corona-uitbraak als een straf van God. En nu ziet hij ook verstrooiing; dat zijn volgelingen door corona elders gaan kerken. Dat zou betekenen dat de openstelling een wanhoopsdaad is. Een portret van de Krimpense kerk op kruistocht.

Tegen alle adviezen in

De volgelingen van de Oud Gereformeerde Gemeente vormen net als gelijkgezinden elders in ons land een gesloten gemeente met een extreem strenge opvatting over Gods woord. De gelovigen zijn volgzaam en hebben een heilig en onwankelbaar ontzag voor de dominee. “Hij is een door God gezonden man en die spreek je niet tegen. Wat hij zegt slik je voor zoete koek”, vertelt een voormalig kerkganger.



In Nederland bestaat de groep oud-gereformeerden uit zo’n 17 duizend leden. In Krimpen heeft de kerk nog 1700 leden, dat is ruim vijf procent van alle Krimpenaren. De kerk zelf biedt ruimte aan ruim 1600 mensen. Al maanden worden wekelijks gemiddeld 200 leden ontvangen bij de diensten en eind maart besloot het kerkbestuur de beperking van het aantal kerkgangers helemaal los te laten. De deuren gingen wagenwijd open voor ieder die naar de dienst wilde komen.

Het besluit gaat tegen alle adviezen in, niet alleen van het RIVM, maar ook van de lokale politieke partij waar veel kerkgangers op stemmen: de SGP. De grootste partij in de Krimpense gemeenteraad en coalitiepartij steunt het standpunt van de Mieraskerk niet. De dag vóór de omstreden zondagsdienst roept de SGP-fractie op Facebook kerken in Krimpen op om terughoudend te blijven met het toelaten van het aantal kerkbezoekers. “We begrijpen de behoefte om weer samen naar de kerk te gaan. De lokale besmettingscijfers zijn echter zorgwekkend en geven geen reden tot extra versoepelingen.” CDA-burgemeester Martijn Vroom van Krimpen sluit zich daarbij aan. “Ik kan niet meer doen dan oproepen wat ik verstandig vind”, zegt SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven.

Ondanks oplopende coronabesmettingen honderden kerkgangers

De timing van de ongelimiteerde openstelling van de Mieraskerk is bijzonder slecht. In onze regio piekt de Biblebelt - met daarin de Alblasserwaard en Krimpen - op dit moment in het aantal nieuwe coronabesmettingen. Per duizend inwoners test het grootste aantal mensen er positief op het coronavirus. Onlangs is er een kerkelijke routekaart gemaakt die per risiconiveau het maximale aantal kerkbezoekers aangeeft. Voor het risico ‘waakzaam’ is dat 100 kerkgangers tegelijk. Het kerkbestuur neemt dus het risico dat het coronavirus zal oplaaien. Niet alleen onder gelovigen, maar ook onder de Krimpenaren met wie ze op maandag bijvoorbeeld weer bij de bakker staan.

We zien corona als een wereldwijd oordeel en eigenlijk zouden de kerken vol moeten stromen ouderling Mieraskerk

En dat schreeuwt om een uitleg. De kerk is tenslotte geen eiland, maar deel van de Krimpense gemeenschap. Alleen, een uitleg krijg je niet. Contact met de kerk of het kerkbestuur is geen kwestie van een simpel telefoontje. En dus staan journalisten op zondagochtend de kerkgangers op te wachten. De meeste gelovigen gaan vragen uit de weg, eentje laat zich gaan en trapt onze verslaggever. Geweld is onchristelijk, vinden ze ook bij de Mieraskerk. Maar hoewel een hulpkoster naar buiten snelt en netjes excuses probeert te maken, toont dominee Anthonie Kort op de kansel ook begrip. “We hebben vanmorgen te maken gehad met dingen, waar we best begrip voor kunnen tonen als we steeds zo getreiterd en getergd zijn…”, zo klinkt het dezelfde dag tijdens de avonddienst.

De tekst gaat verder onder de beelden van het schopincident



Hel en verdoemenis in de Mieraskerk onder leiding van de dominee

Dominee Kort predikt sinds 2003 in Krimpen. Zijn preken zijn voor een buitenstaander nauwelijks te volgen: taaie stof, ouderwets taalgebruik, van de hak op de tak en lang. Zijn Bijbelse teksten in oud-Nederlands zitten voor de kenners vol betekenis, zegt een Krimpenaar en ex-lid van de Mieraskerk. “Als je hierin opgroeit, begrijp je deze woorden.” Volgens een ander ex-lid is angst zaaien het doel. “In de Mieraskerk is het hel en verdoemenis. Angst zaaien voor het hiernamaals en mogelijk in de hel terecht komen. Ooit komt er een tijd dat er schepen over Nederland zullen varen.”

Ooit komt er een tijd dat er schepen over Nederland zullen varen ex-lid Mieraskerk

De koers van de dominee wordt niet ter discussie gesteld. Als hij iets zegt, dan volgen de gelovigen. Ook al leidt het nog tot zoveel commotie en kon het een week geleden nog anders. “We moeten de Heere meer gehoorzamen dan de mensen en de overheid doet ook dingen waar wij niet achterstaan”, zegt Wiggert Pols, de oudste ouderling van de kerk. Hij is al 32 jaar ouderling en zit in de kerkenraad, het bestuur van ouderlingen, diakenen en dominee. Pols is bereid om ons uit te leggen hoe zijn kerk tegen de coronapandemie aankijkt, omdat hij het heel jammer vindt dat zijn kerk in opspraak is. “Dat komt de zaak Gods niet ten goede.”

Leegloop doordat gelovigen door corona religieus gaan shoppen

Het einde van de wereld nadert en het coronavirus is een signaal, is de overtuiging in de Mieraskerk. Pols is bijna tachtig jaar en heeft zelf een week hondsberoerd in het ziekenhuis gelegen vanwege corona. “Het oordeel heeft ook mij getroffen en dat is om onze zonde”, zegt hij. In de Mieraskerk zijn ook sterfgevallen te betreuren. “Wij zien corona als een wereldwijd oordeel en eigenlijk zouden de kerken moeten volstromen.”

Alle kerken hebben te maken met verstrooiing ouderling Mieraskerk

Alleen de kerk stroomt niet vol. Integendeel. Gelovigen vertrekken. Pols: “Alle kerken hebben te maken met verstrooiing. Dat ze elders gaan kerken of niet meer kerken.” Corona versnelt die trend zelfs, geeft hij toe. Online kunnen gelovigen naar andere predikanten luisteren en zo religieus gaan shoppen. Ook verlaten ze de kerk helemaal.

Want een online dienst spreekt minder aan dan een dienst ín de kerk. En de oud-gereformeerden hebben het niet zo op moderne communicatiemiddelen. Bij gratie Gods is een computer met internetaansluiting alleen maar getolereerd, omdat die nodig kan zijn voor onderwijs of werk. “Ons kerkverband heeft niets met radio, tv en computer”, laat dominee Kort desgevraagd weten aan het tv-programma Hart van Nederland. “Tijdens corona was dit onvermijdelijk, maar we staan niet te juichen. Daarnaast zijn er nog genoeg kerkgangers principieel op tegen om de computer op Gods dag op te starten. Dit is een onhoudbare situatie geworden. De mensen willen naar de kerk."

De tekst gaat verder onder de afbeelding van de kerkgangers bij de Mieraskerk



Ook de dominee ziet de corona-uitbraak als een straf van God. Maar hij ziet vooral dat door de lockdown zijn gemeente uit elkaar dreigt te vallen. Vandaar dat hij de deuren weer openzet voor alle kerkgangers. Het is een tegendraadse actie maar het sterkt het groepsgevoel binnen de gemeenschap.

Tot Hem nemen we de toevlucht dominee Mieraskerk

De dominee is niet van plan van die lijn af te wijken. Ook niet na het schopincident, een vuurwerkbom tegen de kerkdeuren, een dreigbrief en het cameratoezicht dat de politie vervolgens heeft ingesteld. De Mieraskerk maakt gebruik van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst die het voor de overheid moeilijk maakt om in te grijpen bij bijeenkomsten van meer dan dertig man. En ze houdt vast aan het eigen geloof. “Op een abnormale wijze hebben de virologen en de regering een angstcultuur gecreëerd. Wijzelf berusten in het beleid van God. Tot Hem nemen we de toevlucht”, aldus Kort.

De tekst gaat verder na de beelden van de vuurwerkbom bij de Mieraskerk



Het leidt tot veel onbegrip over en weer. Mensen van buiten de kerk begrijpen niets van de ongehoorzaamheid en kerkgangers begrijpen de ophef niet. Want het kerkgebouw is groot genoeg voor 700 man om anderhalve meter afstand te houden. Drie jonge mannen die helpen bij de reparatie van de schade aan de voorgevel, benadrukken dat het echt veilig is. Ze zeggen dat het aantal besmettingen binnen hun gemeente niet afwijkt van het gemiddelde.

De strijd van de dominee en de kerk volgt

Het lijkt alsof de dominee op kruistocht is tegen het coronabeleid. Want hij negeert niet alleen de coronamaatregelen, maar trekt ook ten strijde tegen het vaccin. En niet zo’n klein beetje ook. Volgens de dominee neemt het aantal besmettingen juist toe door het vaccin. Veel mensen sterven er ook aan, zei hij tijdens het gebed: “Och Heere, wat moeten wij ervan denken dat er al heel veel mensen sterven door dat vaccineren. De dood worde ingebracht waarmee je weet dat het gebeurt en toch niet wordt verhinderd.”

De tekst gaat door onder de video met woorden van de dominee over vaccineren



Waar de dominee zijn informatie vandaan haalt, weet ouderling Pols niet. Hij vraagt er niet naar en zet er geen vraagtekens bij. Het past in het patroon dat tegen de dominee ingaan not done is. Terwijl je juist van het kerkbestuur zou verwachten dat die een dominee zou aanspreken op controversiële uitspraken en standpunten. “Het persoonlijke gezag van de dominee is in Oud Gereformeerde Gemeenten torenhoog”, zegt hoogleraar religiegeschiedenis Fred van Lieburg.

Een buitengewoon extreem standpunt hoogleraar Van Lieburg

De ‘dood inbrengen’ van de dominee lijkt een verwijzing naar de vraagtekens die inmiddels zijn gerezen over het coronavaccin van AstraZeneca. In Europa is een aantal mensen overleden door bloedstolsels die optraden na toediening van het vaccin. En vrijdag nog werd besloten om de vaccinatie met AstraZeneca van mensen jonger dan 60 stop te zetten.

Maar het zijn voorzorgsmaatregelen. Wat het verband is tussen de medische problemen en de vaccinaties, is nog steeds onduidelijk. Toch trekt dominee Kort de voorvallen compleet uit proportie. Niemand in de kerk spreekt hem erop aan en wijst hem erop dat het aantal doden zonder vaccinatie vele malen hoger is. “Een buitengewoon extreem standpunt”, vindt Fred van Lieburg. Niet alleen keert de dominee zich tegen vaccinatie, hij bestempelt het ook als vergif. Dat toont volgens de hoogleraar dat de dominee gevoelig is voor complottheorieën.

Vaccineren is ingrijpen in de wil van God

Vanuit hun geloofsovertuiging zijn de oud-gereformeerden principieel tegen vaccinatie. “Als je ziek bent, dan mag je naar de dokter. Als je niet ziek bent, neem je geen preventieve maatregelen. Het is een idee uit de achttiende eeuw dat je met vaccinatie een ziekte het lichaam inbrengt. Ziekte komt van God, je mag jezelf niet ziek maken”, legt Van Lieburg uit.

Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter, anders niet. Van een vaccin kan je ook doodgaan ouderling Mieraskerk

Die afwijzing van vaccinaties komt in meerdere kerkverbanden voor, niet alleen in Krimpen. Maar lang niet iedere dominee spreekt zich er zo nadrukkelijk tegen uit vanaf de preekstoel. Volgens hoogleraar Van Lieburg zien de meeste predikanten het als gewetenskwestie en laten ze hun gelovigen vrij in een keuze. De dominee van de Mieraskerk spreekt zich wel heel duidelijk uit tegen het vaccin en veel van zijn gelovigen volgen hem, ook de ouderling van bijna tachtig jaar die echt goed ziek is geweest van corona. “Als we ziek zijn, gaan we naar de dokter, anders niet. Van een vaccin kan je ook doodgaan”, zegt ouderling Pols.

Ook strikt in de leer op andere terreinen

Alle toeters en bellen aan het ziekenhuisbed mogen, maar een prikje ter voorkoming van druist tegen Gods wil in. Niet-gelovigen en rekkelijken vinden het hartstikke krom. Maar de Mieraskerk blijft strikt en streng in de geloofsovertuiging. Ook op andere terreinen. De gemeente is tegen abortus, tegen euthanasie, tegen scheiden en tegen homoseksualiteit. “Het is een andere geaardheid en gaat tegen de scheppingsnatuur in. Het is een Gods zonde”, vertelt ouderling Pols. Uit de kerk verstoten word je niet, als je het maar verborgen houdt. “Wij hebben homoseksuelen in ons midden, maar die praktiseren niet.”

Mensen van hetzelfde geslacht mogen het bed niet delen. Dat is een gruwel in de ogen van God dominee Mieraskerk

Als je homoseksueel bent in de Mieraskerk, dan ben je ‘anders’. Opgroeien in zo’n milieu is een groot probleem, vertellen ex-kerkleden ons anoniem. Je gevoelens kun je er niet makkelijk uiten, laat staan je twijfels bespreekbaar maken. Uit de kast komen, durf je niet. Het leidt al snel tot een isolement en tot depressieve gevoelens.

Dominee Kort lijkt de helpende hand toe te steken als je het toch aandurft om je ‘probleem’ bespreekbaar te maken. Je treft een begripvolle man; zeker niet haatdragend, eerder liefdevol. Een gesprek vindt in goed vertrouwen plaats en Kort zegt iedere keer dat hij of zij de eerste coming out voor de dominee is. Als je vervolgens op zondag in de kerk zit, dan is hij meedogenloos. Week na week na week spreekt hij vanaf de kansel zijn afkeer uit over homoseksualiteit. “Mensen van hetzelfde geslacht mogen het bed niet delen. Dat is een gruwel in de ogen van God”, hamert de dominee erin. Je voelt je aardig in je hemd staan als hij zijn pijlen op jou richt zonder je naam te noemen, terwijl je net in vertrouwen je geheim hebt opgebiecht, vertelt een ex-lid.

Door de tegenstrijdige houding ontstaat afkeer en gaat het gemeentelid minder naar de kerk. Een ouderling en diaken komen daarop thuis eens praten en drukken je op het hart dat je de homoseksuele gevoelens moet onderdrukken. Vasthouden aan je anders-zijn maakt een vertrek uiteindelijk onvermijdelijk. Een ‘afvallig’ lid heeft dan al een lange weg afgelegd en is bijvoorbeeld getrouwd of op leeftijd. De familie die achterblijft, wordt ook gedwongen een keuze te maken. Als ze zoon of dochter steunen, komen ze lijnrecht tegenover de dominee te staan en lopen ze het Koninkrijk Gods mis. Daardoor raken familierelaties verstoord.

Tegen alle winden in volharden

In maart 2020, het begin van de coronapandemie, stuurde dominee Kort een brief naar de gemeenteraad van Krimpen. Hierin deed hij een dringend beroep op de overheid om 'zondig leven' uit te bannen. De corona-uitbraak was volgens hem een straf van God en de overheid moest ingrijpen met onder meer een verbod op abortus en euthanasie en het verbannen van homoseksuelen. Sindsdien ligt de Mieraskerk onder vuur. Er is onder meer kritiek van een homobeweging, die voor de deur van de kerk regenboogvlaggen van stoepkrijt aanbracht. “Al een jaar lang worden we geteisterd, geïntimideerd door de pers, een homobeweging uit Rotterdam en een lokale partij binnen de gemeenteraad”, schreef dominee Kort daar onlangs over.

Probeer met ze in gesprek te gaan als buren SGP-fractievoorzitter

Hij volhardt en is niet van plan om het aantal kerkgangers per dienst weer terug te schroeven zoals de Sionkerk in Urk wel doet. De Mieraskerk houdt de deuren open, dan maar met non-stop politiebewaking. SGP-fractievoorzitter Arrèn van Tienhoven kijkt het met lede ogen aan, maar hoopt met stille diplomatie wel iets te bereiken. Want pressie heeft volgens hem geen zin. “Zelden beweegt iemand dan mee.”

Met 30 duizend inwoners is Krimpen een dorp waar iedereen elkaar kent en weet van welke kerk je bent. “Probeer met ze in gesprek te gaan als buren. Niet om te overtuigen, wel om je zorgen te uiten”, is zijn advies. Dominee Kort zet weliswaar zijn kruistocht voort, maar zijn volgers kunnen alsnog beslissen de kerkgang een tijdje uit te stellen. “Iedereen kan zelf een afweging maken”, besluit Van Tienhoven.

Met medewerking van Anke Hoets. Dit artikel is tot stand gekomen na gesprekken met Krimpenaren, veelal uit de directe omgeving van de Mieraskerk. De gesprekken hebben vertrouwelijk plaatsgevonden. Afgesproken is de inhoud te gebruiken, maar anonimiteit te garanderen.