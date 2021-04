Een 'witte' tweede paasdag: sneeuwvlokken in de regio

In februari was de regio flink ondergesneeuwd Foto: Chris Willemsen uit Hellevoetsluis

Een witte Kerst is het niet geworden, maar op tweede paasdag gaan we voor de herkansing. In Barendrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn de eerste sneeuwvlokken gespot.

Een echte witte Pasen gaat het alleen (helaas) niet worden, voorspelt Rijnmond-weerman Arjan Willemse. "Officieel is het pas een witte Pasen als er in De Bilt de hele dag een gesloten sneeuwdek ligt en dat gaan we vandaag niet halen."

'Vrij bijzonder'

Dat neemt niet weg dat er wel degelijk sneeuw valt op deze tweede paasdag. "Lokaal kan het kort even wit worden, maar", waarschuwt Willemse, "als de winterse bui over is, gaat die sneeuw weer weg." De temperatuur buiten de buien om ligt namelijk te hoog: zo rond de 5 graden. "Tijdens een bui wordt het een graad of 2, dus dan kan het wel degelijk even wit worden."



Een dik pak sneeuw hoeven we dus niet te verwachten, maar ook die weinige sneeuwval is speciaal. "Dit onstuimige weer in april is de laatste paar jaar vrij bijzonder geworden", weet Willemse. "Vroeger kwam sneeuw in april wel vaker voor, maar sinds het begin van deze eeuw zien we het heel weinig. Dat is vrij bijzonder."

De afgelopen jaren was het voornamelijk erg warm in het voorjaar. "Vorig jaar bijvoorbeeld, of in 2018: hoge temperaturen en veel zon in april." Nu is dat wel anders: er is namelijk kans op harde windstoten, hagel en sneeuw dus. "De lucht komt nu rechtstreeks van de Noordpool; heel koud dus."

Schril contrast

Een schril contrast met vorige week, toen de 20 graden nog werd aangetikt. Voorlopig zijn de zonnige terrasdagen nog ver te zoeken. "De sneeuw houdt vannacht en morgen zeker nog aan, de temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag", verwacht Willemse. Voor de échte sneeuwliefhebbers: in de nacht van dinsdag op woensdag wordt er een groter neerslaggebied verwacht. Dan kan de sneeuw ook daadwerkelijk blijven liggen. "In het oosten van de regio kan het dan écht wit worden, tot misschien wel 3 centimeter sneeuw."

Maar... "Dat is alleen voor de nachtelijke uren weggelegd. 's Ochtends is het gelijk weer weg." De temperaturen liggen namelijk boven het vriespunt. 's Nachts blijft de sneeuw liggen omdat het op dat moment harder sneeuwt dan dat de sneeuw op de grond smelt. De winterse buien worden woensdag vervangen door 'gewone' buien. Nat en koud dus, en dat blijft het in ieder geval deze week nog.

Sneeuwstorm

De laatste keer dat het sneeuwde was begin dit jaar: in februari was er zelfs sprake van de eerste sneeuwstorm in elf jaar tijd. Toen viel er flink wat sneeuw en was Nederland enkele dagen in de ban van een witte wereld. Er gingen miljoenen kilo's strooizout doorheen en er kon zelfs geschaatst worden op natuurijs.